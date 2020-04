1,5 meter afstand – welke maatregelen neemt Schiphol?

We moeten minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar. Maar hoe doe je dat op Schiphol, waar je vaak met meerdere mensen een vliegtuig in- of uitstapt? En samen in de rij staat of je bagage inlevert of ophaalt? Schiphol neemt de volgende maatregelen.

Handschoenen en handgels

Allereerst: de gezondheid en veiligheid van iedereen op Schiphol – van reiziger tot medewerker – is ons zeer dierbaar. “Daarom houden we waar het kan 1,5 meter afstand. Maar juist nu is onze zorg voor veiligheid een uitdaging door de gezondheidsmaatregelen. Want in ons securityproces moeten we mensen fouilleren of tassen doorzoeken, waarbij we minder afstand kunnen houden. Dat vraagt ook veel van onze beveiligers. Onze securitymedewerkers dragen handschoenen en gebruiken desinfecterende handgels. Ook worden de securityfilters, waaronder de bakken voor de handbagage, zeer regelmatig extra schoongemaakt. Verder zijn er in het securitygebied strepen op de grond om 1,5 meter afstand te houden en zetten we geen securitylanes dicht naast elkaar in.”

Bagage als barrière

“Net als in heel Nederland, vragen ook wij om niet dicht bij elkaar te staan en 1,5 meter afstand te houden. Dit roepen we regelmatig om en staat ook aangegeven op de schermen naast de vluchtinformatie. Bij de ticketbalies, incheckbalies, transferbalies en aankomstposten is met tape of afscheidingslint aangegeven wat 1,5 meter is, zodat je hier rekening mee kunt houden. Bij de incheckbalies van KLM is inmiddels plastic beschermingsmateriaal opgehangen om direct contact te voorkomen. Ook gaan de bussen van en naar de vertrek- en aankomsthallen vaker rijden. En zul je bij de paspoortcontrole maar één marechaussee per hokje zien zitten. Sta je in een rij en vind je het lastig om afstand te bewaren? Gebruik je bagage als barrière. Zet je koffer ruim voor je neer om ruimte vrij te houden.”

Houd afstand bij de bagageband

“Over bagage gesproken, de afgelopen dagen ging het afstand bewaren vooral bij de bagagebanden een paar keer mis. Dit kwam omdat er veel bagage op dezelfde band werd gelegd. En daar balen we van! Inmiddels hebben we samen met partners maatregelen genomen: elke vlucht krijgt een aparte bagageband zodat je genoeg afstand kunt houden bij het ophalen van je bagage. Ook heeft Douane het aantal locaties waar zij zogeheten 100% controlevluchten intensief checken uitgebreid. Hierdoor kunnen deze vluchten ook op aparte bagagebanden afgehandeld worden. Zit je nog met je bagage in het vliegtuig of sta je klaar om aan boord te gaan? Dan vraagt de bemanning je om meer gespreid in of uit te stappen.”

