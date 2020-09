23 banen weg bij Sunny Cars

Sunny Cars heeft recent organisatorische maatregelen genomen om de negatieve economische impact die de coronapandemie heeft het hoofd te kunnen bieden. Als specialist in all-in autohuur voor vakantiegangers is de verkoop van het product onlosmakelijk verbonden met vliegvakanties. Door alle reisrestricties is de omzet dan ook sterk gedaald en staat het bedrijfsresultaat zwaar onder druk. Daarom vervallen 23 van de 64 arbeidsplaatsen in Nederland, verdeeld over de afdelingen reserveringen, customer care, sales en marketing. Het gaat om zowel tijdelijke als vaste contracten.

Net als de gehele toeristische sector heeft ook Sunny Cars een forse omzetdaling geregistreerd. Hoewel het er in februari naar uitzag dat 2020 een topjaar zou worden, is de prognose inmiddels dat het lopende boekjaar uitkomt op een daling van 75% ten opzichte van vorig jaar. Ook voor 2021 is het vooruitzicht niet positief. Sunny Cars gaat uit van een scenario waarin hooguit 50% van de omzet ten opzichte van het laatst afgesloten boekjaar 2018/19 gerealiseerd zal worden.

Hoewel er direct op de hoge omzetverliezen is gereageerd door zoveel mogelijk op kosten te besparen, is Sunny Cars nu genoodzaakt om verdere maatregelen te nemen. Daarom vervallen 23 van de 64 arbeidsplaatsen in Nederland, verdeeld over de afdelingen reserveringen, customer care, sales en marketing. Het gaat om zowel tijdelijke als vaste contracten. “Het is met pijn in ons hart dat we deze beslissing hebben moeten nemen. Het zal iedereen duidelijk zijn welke reden hieraan ten grondslag ligt’” zegt Hans Knottnerus, Managing Director Nederland, België en Frankrijk. “De organisatie moet aangepast worden naar het verwachtte boekingsvolume. Omdat wij een echte serviceorganisatie zijn, zit ‘m dat bij ons vooral in de personeelskosten. Dat valt ons zwaar. Maar alleen op deze manier blijven we levensvatbaar als bedrijf.”

Vertrek bekende gezichten salesteam

Het Nederlandse salesteam wordt ingekrompen van 7 naar 4 personen. Eerder werd er al voor gekozen om de vacature van District Sales Manager Zuid niet op te vullen na het vertrek van Merel Angeneind in februari. Nu nemen ook Kelvin Bor (Key Account Manager) en Laura Sinkeldam (Sales Support) afscheid als gevolg van de coronacrisis. Het salesteam van Sunny Cars bestaat vanaf nu uit Marco Ammerlaan, Chantal van der Meer, Michael Daudey en Jacqueline van ’t Wout.

“Ook dit is een hele moeilijke beslissing geweest”, zegt Marco Ammerlaan, Sales Director Nederland, België en Frankrijk. “Maar de huidige realiteit is dat de wijze waarop wij gewend zijn als salesteam te opereren structureel veranderd is. We moeten ook hier keuzes maken om in de toekomst niet alleen succesvol maar ook rendabel te kunnen blijven opereren.”

“Kelvin heeft zich de afgelopen 12 jaar als bijzonder waardevol voor Sunny Cars bewezen. Hij beschikt over veel kennis van de reisbranche en was jarenlang hét gezicht richting onze wederverkopers. Bovendien is hij een hele prettige collega die de sfeer er altijd goed in weet te brengen. Ook Laura was een vaste waarde die alle organisatorische zaken met groot enthousiasme en een dito glimlach voor ons oppakte. We gaan Kelvin en Laura dan ook enorm missen binnen ons team.”

Kelvin Bor noemt het heel begrijpelijk dat Sunny Cars kritisch kijkt hoe ze het bedrijf toekomstbestendig kan maken. “Dat ik nu vertrek is een beslissing die moeilijk is, maar die ik begrijp. Ik baal er natuurlijk enorm van, maar heb te veel mooie jaren bij Sunny Cars gehad om met een slecht gevoel weg te gaan. De positieve herinneringen koester ik graag. Ik wens Sunny Cars en al mijn collega’s dan ook alle succes in de toekomst.”

