3 mei meer over reisadviezen na 15 mei, maar verder geen beloften

‘Wij gaan weer naar alles kijken op maandag 3 mei. Betekent niet dat dan stap twee wordt gezet, die staat met potlood in het stappenplan op 11 mei, maar te besluiten op 3 mei. Maar nogmaals, alleen als het kan en aan alle voorwaarden wordt voldaan. Dus geen beloften, niet met pen, maar met snel uitwisbare inkt. We gaan wél op 3 mei zeggen wat wij qua reisadvies geven na 15 mei’, dat liet demissionair minister-president Mark Rutte weten tijdens de persconferentie.

De Telegraaf kopt vandaag ‘Reizen naar Duitsland, Portugal, Spanje en Engeland als eerste weer mogelijk’, dat zegt van de luchtvaartkoepel Barin dan ook in gesprek met dezelfde krant. ‘Er wordt op 3 mei besloten dat reizen naar landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Portugal weer mogelijk zal zijn. Dat zou een eerste opening zijn, waarbij het aantal besmettingen ter plaatse maximaal 0,005% mag liggen.’

‘Vorige week was in Nederland 0,005% van het totale aantal besmettingen reisgerelateerd, waarvan de helft door grensverkeer over de weg’, aldus Fruitema tegenover De Telegraaf.

Waarschijnlijk blijft het reisadvies voor (bijna) alle landen op oranje staan. Er zijn ook landen, die ook al voor de coronacrisis, een rood reisadvies hebben. Vanaf 15 mei gaat naar verwachting de quarantaineplicht in. Door de quarantaineplicht kan het vliegverbod voor diverse bestemmingen zeer waarschijnlijk worden opgeheven.

‘Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei 2021. Blijf zoveel mogelijk thuis. Reis alleen naar het buitenland als dat noodzakelijk is. Door thuis te blijven draagt u bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland’, is de tekst die vooralsnog op de website van Buitenlandse Zaken staat. Wel worden reisadviezen mondjesmaat aangepast. Zo is bij het reisadvies voor Portugal onlangs toegevoegd: ‘Na een verblijf op het vasteland van Portugal of de Azoren sinds 9 april 2021 niet meer in quarantaine in Nederland.’

