333travel breidt reisaanbod uit met Egypte

333travel breidt het reisaanbod verder uit met individuele rondreizen naar Egypte. Het aanbod varieert van complete privé rondreizen en familiereizen op maat inclusief accommodaties, transfers en gids. Net als de andere bestemmingen van 333travel blijft de reisorganisatie zich focussen op privé rondreizen waarbij je de volledige vrijheid hebt om je vakantie naar eigen wens in te delen.

“Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent COVID-19, verwachten we dat individueel reizen alleen maar in populariteit zal toenemen”, aldus Frangken Tuhumena (CEO 333travel). “Egypte is bovendien een unieke bestemming op slechts enkele uren vliegen, dus straks ook geschikt voor de schoolvakanties.”

Met de lancering van Egypte komt het aanbod van 333travel uit op 26 verre bestemmingen.

