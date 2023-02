333travel zoekt enthousiaste Reisexpert

Deel dit artikel

Vacature: Enthousiaste Reisexpert (verre bestemmingen)

Wil jij graag onze klanten volledig ontzorgen door samen met hun een prachtige verre rondreis op maat samen te stellen? Vanwege de constante groei van onze onderneming zijn wij bij 333travel op zoek naar een reisspecialist voor onze verre bestemmingen. Ben jij enthousiast en krijg jij er energie van om reizigers te helpen met een mooie rondreis, passend bij hun reisbehoeftes? Solliciteer dan direct!

Wat ga je als Reisspecialist bij ons doen?

Als reisspecialist ga je deel uitmaken van ons team bestaande uit enthousiaste specialisten die een passie hebben voor reizen. Jij zorgt er voor dat de wens van jouw klant verwerkt wordt in een uniek persoonlijk reisvoorstel, waarvoor je intensief contact hebt met jouw klantenkring (telefonisch en per e-mail). Vanuit jouw eigen (reis)ervaring vertel je enthousiast over de bestemmingen waar je bent geweest. Daarnaast werk jij als een echte teamplayer samen met jouw collega’s en ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van jouw reisbestemmingen.

Wat vragen wij van jou als Reisspecialist?

Minimaal 3 jaar aantoonbare verkoop ervaring in verre reizen op maat;

Commercieel, klantgericht, vriendelijk, flexibel, competitief en resultaat gericht;

Multitasker, kortom je hebt structuur in je werk en kunt de zeer gevarieerde werkzaamheden goed aan;

Je bent gek op onze bestemmingen en hebt deze landen ook meerdere malen bezocht;

Zeer goede communicatieve vaardigheden;

Vragen durven stellen en initiatief tonen;

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling/schriftelijk);

Ondernemend, accuraat, stressbestendig en flexibel;

Werken met Sabre is een pré.

Wat bieden wij jou als Reisspecialist?

Wij bieden jou een functie (32-39 uur per week) in een hippe, transparante, vooruitstrevende verre reizen organisatie, waarbij onze medewerkers centraal staan. Dagelijks werken wij met mooie verre reizen producten, waar jij onze klanten mee kunt verrassen. Hiernaast bieden wij jou:

Een uitdagende werkomgeving met voldoende kansen om jezelf te ontwikkelen

Een lichte en moderne werkplek op ons nieuwe kantoor in Alphen aan den Rijn met mogelijkheden om thuis te werken (op termijn);

Vele leuke uitjes met het team;

Prima salaris met jaarlijkse bedrijfsbonus;

Pensioenregeling;

Collectieve reisverzekering;

Reiskostenregeling;

Studiekostenregeling;

Een vast contract bij gebleken geschiktheid.

Kortom; Ben jij die commerciële topper die onze klanten gaat helpen om keer-op-keer hun droomreis te maken, passend bij hun budget en behoeftes? Herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!

333travel in het kort

333travel is dé specialist in verre reizen op maat. Onze ervaren reisspecialisten vertalen ieders wensenlijst naar een unieke rondreis, met de accommodaties en excursies die het beste aansluiten qua voorkeur en budget. Zo brengt 333travel reizigers op avontuurlijke verre bestemmingen waar zij volop en onbezorgd kunnen genieten.

Wij bieden reizen aan in de vorm van privé rondreizen – inclusief vliegtickets, vervoer (evt. met chauffeur) en verblijf – én als bouwstenen (zelf je eigen reis samenstellen). De accommodaties variëren van authentieke ‘bed-and-breakfasts’ bij locals tot vijfsterrenhotels. Met doorlopend onderzoek via onze klanten en regelmatige controles houden wij de kwaliteit van onze reizen op peil.

Sollicitatieprocedure

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature neem dan contact op met Frangken Tuhumena via 0348 441 951 of e-mailadres vacature@333travel.nl. Uiteraard kun je dit e-mailadres ook gebruiken om direct jouw CV en motivatiebrief naar toe te sturen.

Auteur Tina Bakker