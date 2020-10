40-jarig jubileum voor Nans van Rheenen (TUI Nieuwegein)

Nans van Rheenen (TUI Nieuwegein) werkt 40 jaar voor TUI – of vroegere merken en rechtvoorgangers van TUI. In al die jaren is het gras bij de buren nooit groener geweest en ze peinst er niet over de reiswereld te verlaten. TravelPro zocht Nans op in ‘haar’ TUI-reisbureau in Nieuwegein.

Om te beginnen met een inkoppertje: hoe ben je de reiswereld ingerold?

“Na de havo ben ik naar Schroevers gegaan om de opleiding voor receptionist te volgen en daar zat een toeristisch diploma bij inbegrepen. Ik reisde in die tijd al redelijk veel met mijn ouders en wilde nog meer van de wereld zien. Op mijn twintigste ben ik begonnen op het hoofdkantoor van het reisbureau Van Nimwegen, dat regiokantoren had in de provincie Utrecht. Dat waren van die typische ‘papa/mama-reisbureaus’. Heel gezellig en gemoedelijk. Ik heb er heel erg veel geleerd, in de praktijk aan de balie maar ook door allerlei certificaten te halen. Na die twee jaar op het hoofdkantoor ben ik naar een reisbureau in de wijk Kanaleneiland in Utrecht gegaan en na een paar jaar vroeg meneer Van Nimwegen of ik een nieuw kantoor in Nieuwegein wilde opstarten op de plek waar TUI Nieuwegein nu zit. Dat wilde ik wel. Niet veel later werd het overgenomen door Arke.”

Het papa/mama-reisbedrijf werd dus onderdeel van een reisreus…

“Dat zag ik in het begin helemaal niet zitten. Dit was de eerste en uiteindelijk ook de laatste keer dat ik iets anders wilde gaan doen. Ik dacht aan werken op een uitzendbureau of zoiets. Als het maar iets anders was dan dat ik deed en niet in de reisbranche. Maar de schoonzoon van Ferdinand Fransen, Jart Sluiter die destijds de directeur van Arke was, wist me om te praten. Hij wilde mij graag houden. Uiteindelijk ben ik toch gebleven en dat bleek een goede zet. Ik werd manager van het kantoor in Nieuwegein en kreeg alle vrijheid. Dat gaf me natuurlijk veel vertrouwen. Maar ik zag ook dat je als reisbureau, dat onderdeel is van een grote keten, veel meer kansen en mogelijkheden kreeg. Ik denk niet dat een klein reisbureau dat toen voor elkaar had gekregen. Om een voorbeeld te noemen: ontwikkelingen op het gebied van technologie en opleidingen. Een grote keten kan veel meer investeren.”

Je was nog geen 25 toen je de verantwoordelijk kreeg over een reisbureau. Hoe was dat voor je?

“Ik zag het kantoor echt als mijn reisbureau. We begonnen met z’n tweeën en dat werden al snel acht fulltimers. Daarnaast werd er een zakenreisafdeling aan ons kantoor toegevoegd. Elke keer deed ik iets anders erbij en dat vind ik erg leuk. Ik wil graag om de paar jaar een nieuwe uitdaging aangaan en dat kan binnen hetzelfde bedrijf. In die 40 jaar heb ik dan ook van alles gedaan. Naast dat ik in het reisbureau stond, gaf ik onder meer ook interne trainingen aan schoolverlaters. Die stoomde ik in de zomer klaar, zodat ze in het najaar achter de balie konden staan. De combinatie was hartstikke leuk.”

