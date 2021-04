5 Vacatures bij RED Online Marketing, kom jij het team versterken?

Met het oog op de comeback van toerisme en recreatie willen wij het team uitbreiden. RED Online Marketing is hét online marketingbureau voor conversiegerichte online marketingcampagnes voor de reis- en recreatiebranche.

Onze klanten bestaan uit Bestemmingen, Touroperators, Villaparken, Attractieparken, Campings, Online Reisbureaus en vakantieparken in binnen- en buitenland. Onze collega’s werken vanuit locaties in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Openstaande vacatures

Wil je net als wij midden in deze branche staan en dagelijks met vakanties bezig zijn, kom dan ons team versterken en solliciteer op een van de onderstaande vacatures.

Wat bieden wij jou?

Je werkt in een team van 15 enthousiaste marketeers verdeeld over locaties in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Je persoonlijke ontwikkeling is belangrijk voor ons. Door trainingen, Certification Day, brainstormsessie en het delen van ervaringen willen we zoveel mogelijk van elkaar leren.

Wat nog meer?

Hoofdkantoor naast Utrecht centraal ;

; Deels thuiswerken is uiteraard mogelijk

Hecht online team waar samenwerken erg belangrijk is;

waar erg belangrijk is; Een MacBook om mee te werken;

om mee te werken; Een goed basis salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden (bonusregeling & pensioenplan);

en prima secundaire arbeidsvoorwaarden (bonusregeling & pensioenplan); Flexibele werktijden.

Interesse?

Zie jij jezelf al werken bij RED Online Marketing? Gaaf! Aarzel dan niet en bekijk de hele vacatures en solliciteer op werkenbij.redonlinemarketing.nl.

