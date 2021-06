5628 reisadviseurs op ‘studiereis‘ met Sunair Vakanties

Studiereizen zaten er niet in, daarom ging Sunair Vakanties op digitale studiereis. In totaal zijn de dames van sales 43 keer op ‘studiereis gegaan’, samen met zo’n 130 reisadviseurs per keer. Dat waren 5628 deelnemers in totaal. “Onze digitale studiereizen hebben mij qua werk best goed door de uitdagende coronatijd gesleept’, aldus Marja Bouwmeester, sales support Sunair Vakanties.

New York, Londen, Parijs, Barcelona, Sevilla, Valencia, Rome, Ijsland (Reykjavik), Kopenhagen, Praag, Boedapest, Wenen, Athene, Berlijn, Lissabon, Porto en de Kanaaleilanden. Deze steden (en de Kanaaleilanden) zijn meermaals bezocht. Tijdens sommige digitale studiereizen waren er meer dan 250 en zelfs een keer 270 deelnemers. Leuk om te merken dat er door diverse reisagenten aan de digitale studiereizen gerefereerd wordt bij het maken van reserveringen; er is echt actief meegeschreven in de brochures. De reisagenten kunnen de studiereizen terugkijken, omdat de meeste zijn opgenomen. Stuur hiervoor een mail naar sales@sunair.nl, dan sturen Marja of Linda de opname.

“Jezelf wekelijks één of zelfs twee keer in een heerlijke stad wanen met mooie beelden, filmpjes, handige en leuke wetenswaardigheden, tips en een beetje humor. Die studiereizen waren zo leuk om te maken en om samen met een grote groep reisagenten te beleven”, zegt Marja. Linda Andeweg (sales manager Sunair Vakanties) voegt eraan toe: “Het maken van de studiereizen was ook vaak leerzaam voor ons, omdat je nog meer uitzoekt over de steden en je nog meer inspiratie krijgt er nog ‘grager’ naartoe wil. Die interactie met de reisagenten was ook leuk. Zo aten we gezamenlijk een ijsje, of namen we een duik in een zwembad in een van de bezochte hotels; de actieve chat maakte het gevoel compleet. Soms zat ik met tranen in mijn ogen of met kippenvel op de armen naar een filmpje te kijken. Zoveel zin om terug te gaan naar het echt op reis gaan, naar een soort van back to (het nieuwe) normaal. En ook de samenhorigheid tijdens de reizen was mooi, daar hou ik van.”

Vorige maand heeft Sunair voorlopig haar laatste studiereis naar Kopenhagen ‘uitgevoerd’. “We merken dat de reisagent het druk heeft met een (bij)baan en dat de vraag naar reizen weer toeneemt”, aldus Marja. “We willen weer echt op studiereis en kunnen niet wachten om deze weer te organiseren.” Linda en Marja organiseren ook incompanies voor onder meer Personal Touch Travel, The Travel Club en TUI at Home, om de agenten op de hoogte te houden van alle nieuwtjes. Ook zijn er inmiddels succesvol online inspiratiereizen voor klanten naar Wenen georganiseerd.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.