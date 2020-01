6.000 passagiers mogen in Italië schip Costa Cruises niet af om coronavirus

6.000 passagiers en bemanningsleden zitten vast op een cruiseschip van Costa Cruises voor de kust van de Italiaanse stad Civitavecchia, vanwege het coronavirus.

Een Chinese vrouw uit uit de regio Macau kreeg hevige koorts en ademhalingsproblemen, waarop de autoriteiten geen enkele risico namen en het schip stil legden. De passagier ging met haar man – die geen symptomen lijkt te hebben – op 25 januari aan in Savona aan boord van de Costa Smeralda. Er worden momenteel test afgenomen om te onderzoeken of het daadwerkelijk om het coronavirus gaat. Het stel is in quarantaine gesteld.

Totdat duidelijk is wat er aan de hand is, mogen de vakantiegangers het schip van rederij Costa Crociere niet verlaten.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.