79% minder passagiers op Schiphol in september

In september reisden er 1,3 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol, een afname van –79,4% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het aantal passagiersvluchten van en naar Schiphol in september daalde met -53,2% tot in totaal 20.066. Het aantal vrachtvluchten steeg tot 2.096 (+65,7%) ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, het vervoerde tonnage is desalniettemin lager (-9%). De afname in passagiersvolumes die eind augustus reeds was ingezet heeft doorgezet in september.

Van de 1,3 miljoen reizigers in september, hadden 1,1 miljoen passagiers een herkomst of bestemming binnen Europa. Dit aantal ligt -76,4% lager dan dezelfde maand vorig jaar, toen het er 4,6 miljoen waren. Ruim 200.000 reizigers vlogen naar een intercontinentale bestemming. Dit is -87,3% minder dan september 2019, toen 1,8 miljoen passagiers naar een intercontinentale bestemming reisden. Naar alle continenten nam het passagiersvervoer sterk af, variërend van een afname tussen de -74% (Latijns-Amerika) en -91% (Noord-Amerika). Terwijl het aandeel Europese reizigers de afgelopen zomermaanden relatief wat toenam en nu weer afneemt, is het aantal intercontinentale reizigers in die periode stabiel gebleven.

Verwachting oktober

Schiphol verwacht dat het aantal dagelijkse vluchten in oktober zal schommelen tussen het aantal van 500 en 750 en het aantal passagiers per dag afneemt tot dagelijks tussen de 25.000 en 48.000 reizigers.

