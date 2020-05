[…] Aanbeveling Europese Commissie: accepteren voucher in belang consument en reissector […]

Het accepteren van een voucher in plaats van het terugvragen van de reissom zou de liquiditeitsproblemen van vervoerders en reisorganisatoren helpen verlichten én zou uiteindelijk kunnen leiden tot een betere bescherming van de belangen van passagiers en reizigers. Dat stelt de Europese Commissie in de plannen die het vandaag presenteerde om de reissector (goed voor 10% van de Europese economie) op gang te helpen. In dat plan geeft de Europese Commissie tevens de suggestie om vouchers aantrekkelijker te maken als alternatief voor het moeten terugbetalen van een reis,. Op die manier zou de acceptatie van vouchers door passagiers en reizigers toenemen.

Consumenten- en reizigersorganisaties in de Europese Unie en op nationaal niveau moeten volgens de Europese Commissie reizigers en passagiers aanmoedigen om in plaats van terugbetaling in geld vouchers te accepteren die voldoen aan de richtlijnen als bescherming bij insolventie, zoals beschreven in de aanbeveling van de Europese Commissie. Bedrijfs-, consumenten- en passagiersorganisaties in de Europese Unie en op nationaal niveau, en de autoriteiten van de lidstaten, inclusief hun nationale handhavingsinstanties, moeten ertoe bijdragen dat alle betrokken partijen over deze aanbeveling worden geïnformeerd en om samen te werken bij de uitvoering ervan.

Om de acceptatie van vouchers te verhogen, moeten vouchers worden beschermd tegen insolventie van vervoerder(s) en/of de organisator(en). In Nederland is dat van begin af aan geregeld via SGR. Voor reizigers die een reis met SGR-garantie hebben geboekt, heeft SGR in samenwerking met ANVR met ingang van 16 maart jl. een voucher ten gevolge van de coronacrisis in het leven geroepen. Reizigers kunnen met deze voucher de door de reisorganisatie geannuleerde reis op een later tijdstip opnieuw boeken en alsnog op vakantie te gaan. Ook ben je als reiziger met deze voucher er zeker van dat je reissom veiliggesteld is, mocht je reisorganisatie in financiële problemen komen. De reisbranche wil consumenten stimuleren om een voucher te accepteren, zodat bedrijven niet zonder geld komen te zitten. Voor reizigers die alleen een vliegticket hebben geboekt dat geannuleerd is, kan geen voucher met SGR garantie worden verstrekt. Losse vliegtickets vallen niet onder de garantieregeling van SGR.

De talrijke annuleringen als gevolg van de COVID-19-pandemie hebben geleid tot een onhoudbare cashflow- en inkomstensituatie voor de transport- en reissector, zo bevestigt de Europese Commissie. “De liquiditeitsproblemen van organisatoren worden verergerd wanneer zij reizigers de volledige prijs van het pakket moeten terugbetalen, terwijl zij zelf niet altijd de terugbetaling van vooruitbetaalde diensten die deel uitmaken van het pakket tijdig zullen ontvangen. Als organisatoren of vervoerders insolvent worden, bestaat het risico dat veel reizigers en passagiers helemaal geen restitutie ontvangen. Hetzelfde probleem kan zich voordoen in een business-to-business-context, waarbij organisatoren een voucher ontvangen als vergoeding voor prepaid-services van vervoerders, die later insolvent worden.”

“Om vouchers aantrekkelijker te maken, zouden organisatoren en vervoerders kunnen overwegen om vouchers uit te geven met een hogere waarde dan het bedrag van de betalingen die zijn gedaan voor de oorspronkelijk geboekte pakketreis of vervoersdienst, bijvoorbeeld via een extra forfaitair bedrag of extra service-elementen”, aldus de Europese Commissie. Een andere aanbeveling van de Europese Commissie aan de sector over de vouchers is dat vervoerders en organisatoren moeten overwegen de mogelijkheid uit te breiden om de vouchers te gebruiken voor boekingen bij andere entiteiten die deel uitmaken van dezelfde groep bedrijven. Ook doet de Europese Commissie meerdere aanbevelingen aan haar lidstaten om reisbedrijven vooral door de coronacrisis heen te helpen.

