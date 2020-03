Aangepast reisadvies: ‘Alleen naar buitenland als dat noodzakelijk is’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders vanaf nu om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dat is niet vanwege gezondheidsaspecten, maar vanwege de impact die overheidsmaatregelen kunnen hebben voor Nederlandse reizigers.

Vakantiereizen naar het buitenland worden hiermee afgeraden. Voor de reisadviezen betekent dit dat voor alle landen vanaf nu minimaal oranje geldt: alleen reizen als strikt noodzakelijk.

“We staan in nauw contact met de reissector en andere landen over de consequenties van deze maatregel”, zegt Buitenlandse Zaken. “Heeft u reisplannen, maak dan de afweging of deze reis echt nodig is. Stel waar mogelijk de reis uit of annuleer deze. Bent u in het buitenland, ga dan na of uw verblijf noodzakelijk is en of u mogelijkheden tot vertrek heeft. Neem daarvoor contact op met uw luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie.”

“Samen met de reisbranche zoeken we naar mogelijkheden om Nederlandse reizigers, die dat willen, te laten terugkeren naar huis, maak dan ook gebruik van de reismogelijkheden die de reisbranche biedt. Is vertrek niet mogelijk, zorg dan voor een veilig onderkomen, eventueel in overleg met uw reisorganisatie. De uitzondering die de EU-landen hebben gemaakt voor de transportsector en het goederenvervoer geldt ook voor dit reisadvies. Het kabinet waardeert de grote inzet van de partijen in de reis- en transportsector.”

