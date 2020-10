Aangepast reisadvies voor delen van Portugal

In de regio Noord van Portugal is het aantal besmettingen met het coronavirus hoog. Daarom wordt de kleurcode van regio Noord op woensdag 28 oktober aangepast van ‘geel’ (let op: veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

“Reizigers die zich nu in de gemeenten Felgueiras, Lousada en Paços de Ferreira bevinden, moeten vanaf 23 tot en met 29 oktober verplicht thuis binnen blijven, maar mogen wel naar werk of school gaan”, aldus Buza.

Het aantal coronabesmettingen is nog steeds hoog in de regio ‘Área Metropolitana de Lisboa (AML)’. Voor deze regio mag alleen gereisd worden als het noodzakelijk is, dus niet voor toeristische reizen. Vanaf 30 oktober tot en met 3 november mag op het vasteland van Portugal tussen alle gemeenten NIET gereisd worden. Na een verblijf in de regio Noord en de regio Área Metropolitana de Lisboa gaan reizigers bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. Ook vanuit de regio Porto vanaf 28 oktober. Reizigers hoeven niet in thuisquarantaine bij terugkeer in Nederland als zij uit gebieden met kleurcode ‘geel’ komen. De thuisquarantaine geldt ook niet als zij vanuit een ‘geel’ gebied rechtstreeks naar een vliegveld in het ‘oranje’ gebied zijn gereisd om het land te verlaten.

