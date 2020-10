Aangescherpt reisadvies voor Oostenrijk

In de deelstaten Oberösterreich en de deelstaat Salzburg is het aantal coronabesmettingen toegenomen, dat meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarom gaan deze deelstaten van kleurcode ‘geel’ (let op: veiligheidsrisico’s) naar kleurcode ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen).

Reis alleen voor noodzakelijke reizen en niet voor toerisme naar de deelstaten Tirol (met uitzondering van de gemeente Jungholz), Vorarlberg (met uitzondering van de gemeente Kleinwalsertal/Mittelberg), Niederösterreich, Oberösterreich, Wenen en Salzburg.

Na een verblijf in deze deelstaten moeten reizigers van BuZa bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. Buiten de genoemde deelstaten blijft de kleurcode ‘geel’ (let op veiligheidsrisico’s) geldig. Dit geldt ook voor de deelstaat Ost-Tirol. U hoeft niet in thuisquarantaine bij terugkeer in Nederland als reizigers uit gebieden met kleurcode ‘geel’ komen. De thuisquarantaine geldt ook niet als hen die vanuit een ‘geel’ gebied rechtstreeks naar de luchthaven Wenen (Schwechat), de luchthaven Innsbruck, de luchthaven Salzburg en de luchthaven Linz (Hörsching) reizen.

