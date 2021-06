Aantal coronabesmettingen blijft dalen

Alle bestemmingen in de TravelPro Barometer laten een dalend aantal coronabesmettingen zien over de afgelopen dagen. Daarnaast was er vrijdag jl. positief nieuws voor de reissector nu reizigers in de maanden juli en augustus gebruik kunnen maken van een gratis PCR-test en de introductie van het DCC.

De TravelPro Barometer laat voor Duitsland een daling van het aantal besmettingen zien sinds vorige week dinsdag. Waren er bij onze oosterburen eind mei nog bijna 7.000 besmettingen per 100.000 inwoners, gisteren was dat aantal gedaald naar 529. Bij de zuiderburen, België, daalde het aantal besmettingen naar 331 en staat het tweewekelijks gemiddelde op 75,16 (waar dat op de ECDC-lijst nog op 123 staat).

Ook in Frankrijk, Italië, Kroatië, Turkije, Portugal is het aantal besmettingen aan het dalen. Groot-Brittannië staat in de TravelPro Barometer met 168,28 besmettingen boven het tweewekelijkse gemiddelde per 100.000 inwoners van 150 besmettingen.

Weten hoe het in Turkije gaat met het toerisme? Lees het verslag over de Bentour-studiereis.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.