Aantal Nederlandse cruisepassagiers met 8% gestegen

Het aantal Nederlandse cruisepassagiers in 2019 is gestegen met ruim 8%. Dit blijkt uit de cijfers tot en met het derde kwartaal die door CLIA (Cruise Lines International Association) zijn vrijgegeven. Paul Nuyens, Membership Manager CLIA, zegt: “Wij zijn verheugd te zien dat onze inspanningen en die van onze leden vruchten afwerpen. De rederijen investeren in toenemende mate in de Nederlandse markt, onder meer door het ondersteunen van de initiatieven die wij ontwikkelen voor reisprofessionals. Vanzelfsprekend gaan we hier dan ook in 2020 in volle vaart mee door.”

Op donderdag 12 en vrijdag 13 maart is er een exclusief bezoek voor reisagenten die lid zijn van CLIA aan de Meyer scheepswerf in Duitsland waar momenteel vijf schepen in aanbouw zijn. Naast een diner en een exclusieve rondleiding is er gelegenheid voor reisagenten om te netwerken met de aanwezige rederijen. Meer informatie.

CLIA Cruiseverkoop voor beginners

Op dinsdag 7 april heeft Nederland de primeur van een gloednieuw CLIA initiatief. Deze leerdag is voor reisprofessionals die nog weinig of geen cruises verkopen of beginnende reisagenten. De cursus voorziet in alle tips & tricks om klanten met meer zelfvertrouwen een passende cruise te adviseren en zo succesvol mee te liften op de groeiende vraag naar cruisen. Meer informatie.

