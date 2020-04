Aantal passagiers Schiphol gehalveerd in maart 2020

Het aantal passagiers dat in maart 2020 van en naar Schiphol vloog, is met 56 procent afgenomen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In februari was deze daling nog 2,4 procent. Het aantal vluchten in maart was 37 procent lager dan een jaar eerder. De daling van het aantal passagiers was 83 procent in de tweede helft van maart, na het ingaan van de overheidsmaatregelen tegen corona.

Sinds half maart van dit jaar mogen er geen passagiersvluchten naar Nederland worden uitgevoerd uit onder andere China, Hongkong, Iran en Zuid-Korea. Daarnaast heeft Nederland onder andere inreisbeperkingen ingevoerd voor reizigers bij wie het coronavirus is vastgesteld. Hierdoor is van 16 tot en met 31 maart een veel grotere daling te zien van het aantal passagiers en vluchten dan in de eerste helft van maart. Zo waren er 26 procent minder passagiers in de eerste helft van maart 2020 die van en naar Schiphol vlogen dan in de eerste helft van maart 2019. In de tweede helft waren er 83 procent minder reizigers. Het aantal vluchten daalde met respectievelijk 5,4 procent en ruim 66 procent.

Vooral minder passagiers van en naar Azië

In februari 2020 was er al een daling van het aantal passagiers te zien van en naar Azië, vooral China en Hongkong. In maart zette deze daling verder door. In maart 2020 daalde het aantal passagiers van en naar China met bijna 90 procent ten opzichte van maart 2019. Ook het aantal reizigers tussen Hongkong en Amsterdam daalde verder, van 42 procent minder in februari naar bijna 83 procent in maart 2020. Het opschorten van al het vliegverkeer tussen Europa en de Verenigde Staten sinds 12 maart is ook terug te zien in het passagiersvervoer. Dit was in maart 2020 56 procent minder in vergelijking met een jaar eerder.

