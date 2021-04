Aartsen (VVD): ‘Zet steunregelingen sneller open, zodat faillissementen zoals bij d-reizen voorkomen worden’

‘Zet steunregelingen sneller open, zodat faillissementen zoals bij d-reizen voorkomen worden’, die oproep deed VVD’er Thierry Aartsen vanmiddag in de Tweede Kamer aan minister Bas van ‘t Wout (Economische Zaken en Klimaat).

Vanochtend werd bekend dat D-rt Groep, het bedrijf achter d-reizen, failliet is verklaard door de rechtbank te Haarlem. Volgens Aartsen is het faillissement ‘verschrikkelijk zuur’ en is er volgens hem sprake van ‘vertraging op de lijn bij de steunpakketten, terwijl het geld juist snel op de rekening van ondernemers moet staan.’

Vreselijk nieuws

Van ‘t Wout vindt het faillissement van d-reizen vreselijk nieuws, voor de mensen die er werken en de eigenaren. Hij stelt dat alles op alles wordt gezet om steungeld zo snel mogelijk bij zo veel mogelijk ondernemers te krijgen. Hij stelt ook dat het optuigen van dergelijke regelingen zoals het Voucherfonds ingewikkeld en tijdrovend is. ‘Helaas kunnen er alsnog individuele bedrijven omvallen’, aldus Van ‘t Wout. Verder liet hij weten het proces wat betreft de afwikkeling van het faillissement van D-rt af te wachten, dit op vragen van SP-kamerlid Van Kent. Van Kent vroeg of de minister bereid was om samen met de branche-organisatie te kijken naar een doorstart.

