ABN AMRO over ‘schaduwvakanties’: Nederlanders willen liever naar buitenland

Veel Nederlanders zijn van plan dit jaar in eigen land op vakantie te gaan vanwege de reisbeperkingen, maar willen liever naar het buitenland. Vakantieparken moeten op hun hoede zijn voor ‘schaduwvakanties’, vakanties die voor de zekerheid worden geboekt in Nederland, maar worden geannuleerd wanneer een buitenlandvakantie alsnog mogelijk wordt.

Van de vakantiehuisjes en campings zijn voor komende zomer respectievelijk al 70 en 63 procent geboekt, zo blijkt uit de data van leverancier van reserveringssystemen Stratech. Nederlanders blijken veel interesse te hebben in een vakantie in eigen land nu een reis naar het buitenland op losse schroeven staat. Vier op de tien Nederlanders gaf in april aan in eigen land op vakantie te willen gaan, zo blijkt uit een onderzoek van het Nederland Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) aan. In januari waren dit nog drie op de tien Nederlanders. Niet toevallig zijn de huurprijzen van vakantiehuisjes flink gestegen met gemiddeld 8 tot 13 procent en met uitschieters tot wel 25 procent, aldus Parkvakanties.nl en tv-programma Radar.

De gestegen prijzen voor de huur van vakantiehuisjes en staplaatsen verzachtten de pijn in een verder moeizaam jaar; over heel 2020 hebben vakantieparken 20 procent minder bezoekers gehad. De daling onder Nederlandse gasten was met 3 procent beperkt, maar het aantal buitenlandse gasten halveerde, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De goede zomer van vorig jaar toen relatief weinig beperkende maatregelen van kracht waren, was slechts een druppel op de gloeiende plaat, maar geeft hoop voor de komende periode. In juli 2020 boekten maar liefst 48 procent meer Nederlanders een vakantiehuisje in eigen land dan in 2019. Overigens was de schade bij campings veel minder groot met een afname van het aantal bezoekers van 4 procent in 2020.

Hoewel de interesse voor een binnenlandse vakantie groot is, is de kans aanwezig dat veel Nederlanders op de valreep toch besluiten om komende zomer naar het buitenland te gaan. Van de wereldwijde deelnemers aan de vakantie sentiment monitor van het NBTC geeft 60 procent aan korter van te voren te gaan boeken dan voor de pandemie. Van de ondervraagden geeft 70 procent daarbij aan dat de bestemming afhangt van het verloop van de coronapandemie en de maatregelen. Hoewel deze monitor niet specifiek over Nederlanders gaat, geeft het wel aan dat een groot aantal mensen de definitieve bestemming van hun vakantie nog niet vast hebben gelegd. Ook reisorganisatie Corendon verwacht dat tussen de 60 en 70 procent van de Nederlanders pas een maand van te voren hun vakantie gaat boeken.

Veel Nederlanders lijken dus te hopen dat ze deze zomer alsnog in het buitenland op vakantie te kunnen gaan, maar twijfelen nog vanwege de onzekerheid rond de reisbeperkingen van vakantielanden. Voor de zekerheid zullen een hoop Nederlanders vast een plek in eigen land boeken, zodat ze in ieder geval ergens terecht kunnen. Nederlandse campings en vakantieparken moeten daarom scherp zijn op versoepelingen van de maatregelen rondom reizen, zodat zij het annuleren van deze ‘schaduwvakanties’ goed kunnen opvangen.

Op zich hoeven mogelijke schaduwvakanties geen grote financiële problemen op te leveren. Het merendeel van de vakantieparken en campings heeft namelijk inmiddels de annuleringsvoorwaarden aanscherpt. Aanbetalingen zijn standaard en corona is geen geldige reden meer voor annulering. Desondanks blijven de inkomsten bij annulering ver achter bij normale verhuur, om nog maar niet te spreken van het uitblijven van extra omzet uit activiteiten op het vakantiepark wanneer gasten massaal wegblijven. Uitbaters van parken en campings doen er daarom goed aan om tijdig in te zetten op het aantrekken van buitenlanders om de huisjes alsnog te verhuren. Veel vakantiegangers van campings en vakantieparken kwamen in het verleden uit de buurlanden en zij smachten net als Nederlanders naar een reis over de eigen landsgrenzen. De kans is aanzienlijk dat zij komende zomer bij versoepelingen weer naar

Nederland reizen.

