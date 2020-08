AIDA Cruises publiceert herfst / winter 2020/2021 programma

Als eerste schip van de AIDA-vloot zal AIDAmar vanaf 1 november 2020 koers zetten voor zevendaagse reizen naar de Canarische Eilanden. AIDAperla volgt op 7 november 2020 en neemt het oorspronkelijk geplande reisprogramma van AIDAnova over. De reizen van AIDAmar zullen beginnen en eindigen in Las Palmas, Gran Canaria. Voor reizen met AIDAperla biedt AIDA Cruises naast Las Palmas een tweede transferhaven met Santa Cruz de Tenerife aan.

Vanaf 12 december 2020 plant AIDA Cruises een herstart met AIDAstella in de westelijke Middellandse Zee. Vanuit Palma, Mallorca, is het tijd om ‘de trossen los te gooien!’ Voor een zevendaagse reis naar enkele van de mooiste metropolen in de westelijke Middellandse Zee. De schatten van het Midden-Oosten staan centraal tijdens de zevendaagse AIDAprima-reizen die AIDA Cruises vanaf 11 december 2020 aanbiedt vanuit Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) en vanaf 15 december 2020 vanuit Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten).

Vertrouwen

“Momenteel is het voor cruiseschepen niet mogelijk om aan te meren in Noorwegen, wat zo belangrijk is voor onze reizen naar het noorden. Desalniettemin hebben we er vertrouwen in dat we vanaf begin 2021 weer de eerste AIDA-reizen vanuit Duitsland naar Noord-Europa zullen kunnen maken”, aldus Felix Eichhorn (President AIDA Cruises). AIDA Cruises staat in nauw contact met de verantwoordelijke autoriteiten en luchtvaartmaatschappijen om zich voor te bereiden op de nieuwe start op deze bestemmingen.

Gezondheid

Alle AIDA-reizen vinden plaats in overeenstemming met de gestelde voorwaarden van de internationale en nationale gezondheids- en hygiëneautoriteiten, evenals de uitgebreide gezondheids- en hygiënemaatregelen van AIDA Cruises. Het gerenommeerde onafhankelijke auditbedrijf SGS Institut Fresenius en het classificatiebureau DNV-GL hebben de verhoogde hygiënestandaarden, die AIDA Cruises heeft ingevoerd voor de herstart van de cruiseactiviteiten, gecontroleerd en bevestigd.

