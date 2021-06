Air Antwerp stopt ermee, dat heeft de luchtvaartmaatschappij middels een verklaring laten weten.

Het bedrijf werd in 2019 opgericht door KLM en CityJet uit Ierland. Inmiddels was KLM nog de enige aandeelhouder.

De airline gelooft er niet meer in dat de zakenreizen tussen Antwerpen en Londen (London City Airport), de route die het vloog, snel gaan aantrekken. “Daarom heeft de raad van bestuur van Air Antwerp beslist om de operationele activiteiten van de regionale luchtvaartmaatschappij volledig stop te zetten en de vennootschap te ontbinden”, zo schrijft de airline in een verklaring. Er waren negen mensen werkzaam bij Air Antwerp.

“Sincerest thanks to our loyal customers, suppliers, @antwerpairport, @lcyairport and our colleagues for your tremendous support these two years. It was an honour to serve you. Farewell”, aldus de airline op Twitter.

