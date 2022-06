Air France-KLM CEO wil compensatie voor schade Schiphol-chaos

Deel dit artikel

Ben Smith, de CEO van Air France-KLM, heeft gezegd dat het bedrijf compensatie wil voor een deel van haar verliezen die het oploopt door de Schiphol-chaos.

Smith vertelde dat het “weken of maanden kan duren voordat beveiligingspersoneel eenmaal is aangenomen en ingewerkt vanwege de overheidsvereisten voor veiligheidspersoneel”.

Smith schreef het minder aantal vertragingen op Charles de Gaulle (in vergelijking met onder andere Schiphol) toe aan het besluit van Air France vorig jaar om honderden piloten, monteurs en cabinepersoneel in dienst te nemen in afwachting van een sterke stijging van de vraag deze zomer.

Ondanks zorgen over het toenemende aantal gevallen van COVID-19 en het risico op een recessie, voorspelde hij een grote vraag in de herfst.

Stijgende wereldwijde brandstofprijzen doen de vliegticketprijzen de pan uit rijzen, maar Smith zei dat dit mensen er niet van weerhoudt om te vliegen.

Bekijk hieronder het interview van Smith met CNN.

Author Arjen Lutgendorff