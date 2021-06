Air France vliegt deze zomer naar bijna 200 bestemmingen

In lijn met de geleidelijke heropening van de Franse grenzen en de opheffing van bepaalde reisbeperkingen is Air France van plan deze zomer naar bijna 200 bestemmingen wereldwijd te vliegen, waaronder meer dan 110 bestemmingen in Frankrijk, Europa en Noord-Afrika.

Op het korte- en middellangeafstandsnetwerk zal Air France deze zomer, naast de gebruikelijke dienstregeling, 81 seizoensroutes exploiteren, waaronder 23 nieuwe. Meer dan 40 zomerroutes zullen worden bediend op het binnenlandse netwerk met vertrek uit Parijs.

In Europa betreft het aanbod vooral vrijetijdsbestemmingen, zoals Griekenland, Portugal, Spanje en Italië, met vertrek uit Parijs en de Franse regio’s. Al met al, en vergeleken met de zomer van 2019, zal Air France haar capaciteit naar Griekenland met bijna 80% vergroten en haar capaciteit naar Portugal met bijna 25%.

Deze zomer zal Air France tot drie dagelijkse vluchten uitvoeren naar Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Fort-de-France (Martinique) en Saint-Denis de la Réunion met vertrek vanuit Parijs-Orly en Parijs-Charles de Gaulle. In juli en augustus 2021 zal het vluchtschema van Air France 65% van de aangeboden capaciteit vertegenwoordigen in vergelijking met dezelfde periode in 2019, vergeleken met 40% in mei. In totaal zullen deze zomer 181 Air France-vliegtuigen in gebruik zijn.

