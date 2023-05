Airbnb legt focus op verhuur privékamers

Deel dit artikel

Airbnb gaat zich weer richten op het verhuren van privékamers. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend.

Volgens Airbnb hebben sinds de start 1,4 miljard gasten gebruik gemaakt van het platform, met vorig jaar zelfs meer reizigers dan ooit tevoren. Het platform laat weten dat veel reizigers weer op zoek naar nieuwe, authentieke ervaringen. Om deze ervaringen te bieden, en met de huidige economische omstandigheden in gedachten, introduceert Airbnb Airbnb Rooms: een nieuwe kijk op het originele Airbnb door te verblijven bij een lokale bewoner thuis.

Airbnb Rooms zegt dat het zoeken naar privékamers op het platform eenvoudiger wordt gemaakt, dankzij de speciale categorie ‘Kamers’. Daarnaast kunnen gasten via het Host Paspoort vooraf al meer persoonlijke informatie zien over de verhuurder bij wie ze zullen verblijven. Hierin staat informatie die de verhuurder over zichzelf heeft gedeeld, van wat ze voor hij of zij doet voor werk tot leuke, persoonlijke weetjes.

Auteur Sharon Evers