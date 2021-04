Airlines en touroperators reageren op situatie Curaçao

De situatie op Curaçao heeft reisbedrijven in extra staat van paraatheid gebracht, helemaal nadat Binnenlandse Zaken Nederlanders zonder vaste verblijfplaats heeft opgeroepen het eiland te verlaten.

TUI fly heeft laten weten alleen noodzakelijke vluchten uit te voeren. Reizigers die willen omboeken, kunnen dat doen tegen de normale annuleringsvoorwaarden. Vakantiereizen biedt de touroperator op dit moment niet aan.

KLM laat haar vluchten naar Curaçao doorgaan aangezien het ook cargo en medische hulpgoederen naar het eiland brengt. De luchtvaartmaatschappij voert ongeveer tien vluchten uit tussen Nederland en Curaçao.

Een woordvoerster van Corendon laat weten dat de touroperator in principe alle pakketreizen naar Curaçao al had geannuleerd. ‘Maar wanneer klanten per se toch wilden gaan vanwege privé redenen en anders exact dezelfde vlucht via KLM en exact hetzelfde hotel opnieuw elders hadden geboekt, hebben we ze laten staan. Het gaat om een handjevol klanten, waartegen we nu alsnog hebben gezegd dat we de reis annuleren.’

