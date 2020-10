Airtrade en Transavia starten pilot met nieuwe optie-functionaliteit

Airtrade heeft als technologie partner een directe API-connectie met Transavia. Via FareFinder heeft Airtrade op deze API-connectie een optie-functionaliteit gebouwd.

Jeroen Martron, CEO Airtrade: “FareFinder wordt door 80% van de Nederlandse retail gebruikt. Het is een grote wens van veel retailers om optie-boekingen mogelijk te maken. Wij gaan samen met Transavia onderzoeken in een uitgebreide pilot of en hoe deze functionaliteit via derden systemen zou kunnen worden aangeboden. Daarnaast wordt er ook direct onderzocht of de optie-functionaliteit tot additionele verkoop gaat leiden. Over twaalf maanden zullen we de opgedane ervaringen evalueren.”

Innovatie

Sam Gertsen, Strategisch Partner Manager Transavia: “Transavia is blij met deze innovatie voor het API-kanaal. In onze Partner Portal bestaat de mogelijkheid tot optie-boekingen al. Hierdoor weten we hoe belangrijk dit is voor onze B2B partners. Airtrade gaat ons helpen de API oplossing in de praktijk te brengen en verder te ontwikkelen. We hebben veel vertrouwen in deze samenwerking met Airtrade en kijken ernaar uit om optie-boekingen voor nog meer retailers mogelijk te maken”.

