Airtrade introduceert zelf wijzigen van vluchten in FareFinder

Agenten die gebruikmaken van de boekingstool FareFinder kunnen vanaf vandaag zelf vluchtwijzigingen doorvoeren en toepassen.

Marco van Erp Taalman Kip (Commercieel Manager Airtrade): “FareFinder wordt door 80% van de Nederlandse retail en meer dan 100 Touroperators gebruikt. Het is een grote wens van veel agenten om zelf in FareFinder een vlucht te kunnen wijzigen. Agenten kunnen online in FareFinder de vluchtdatum of route wijzigen zonder eerst contact met ons te hoeven opnemen. Het eventuele tariefverschil en wijzigingskosten van de airline krijgen agenten direct te zien in FareFinder. Het biedt de agent en Airtrade een groot efficiency voordeel op.”

Webinars

Voor agenten van Airtrade is er de mogelijkheid om vanaf maart webinars te volgen. In deze webinars worden de nieuwe functionaliteiten van FareFinder uitgelicht. Agenten die graag hun kennis willen uitbreiden kunnen zich aanmelden via het extranet van Airtrade.

