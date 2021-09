Deel dit artikel











Airtrade neemt een belang in AERTiCKET Global Conso Tech AG. Deze reistechnologie onderneming opgericht door AERTiCKET heeft als doel gezamenlijke reistechnologie te ontwikkelen, content te aggregeren en maakt gebruik van nieuwe technologie en gedeelde technologie van de aangesloten partners.

Het Duitse AERTiCKET is een van de grootste consolidators van vliegtickets. Het doel van Global Conso Tech AG (GCT) is om via gezamenlijk ontwikkelde technologie toegang te krijgen tot zoveel mogelijk reis- en luchtvaart content en deze beschikbaar te stellen voor distributie. GCT is wereldwijd actief met partners verspreid over 70 landen. Airtrade is hierbij de vertegenwoordiger voor de Benelux.

Jeroen Martron, CEO Airtrade: “Airtrade werkt al jaren samen met AERTICKET op het gebied van inkoop en kennisdeling. Een gezamenlijk platform is een logische volgende stap in onze samenwerking waarbij we investeringen samen met onze partners centraliseren en zo samen de complexe en kosten intensieve ontwikkelingsprojecten aanpakken.”

Author Sharon Evers

