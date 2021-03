Airtrade versoepelt beleid bij wijzigingen en/of annuleringen

“Gezien het nog steeds erg onduidelijk is wanneer er wel of niet gereisd mag worden gaat Airtrade voor een periode de administratiekosten die in rekening worden gebracht bij wijzigingen en/of annuleringen in opdracht van de consument, niet berekenen”, dat laat het bedrijf vandaag weten.

Airtrade hoopt hiermee het boekingsgedrag te stimuleren voor de zomervakantie.

Marco van Erp Taalman Kip (Commercieel Manager Airtrade): “Bij wijzigingen en/of annuleringen in opdracht van de luchtvaartmaatschappij werden door Airtrade al geen administratiekosten in rekening gebracht.” De regeling geldt voor alle boekingen die worden gewijzigd of geannuleerd (en refund voor wordt aangevraagd) tussen 1 april en 31 augustus 2021.

