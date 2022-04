Ajax sluit seizoen af op Curaçao

Deel dit artikel

De Ajax-selectie gaat na afloop van het seizoen naar Curaçao. Van 17 tot en met 21 mei bezoekt Ajax diverse projecten op het eiland en op 20 mei speelt Ajax een oefenwedstrijd tegen het nationale elftal van Curaçao. Dat heeft de club bekendgemaakt op haar website. Ajax en Curaçao Tourist Board hebben sinds begin 2020 een een partnership.

De samenwerking tussen Ajax en Curaçao Tourist Board zorgde ervoor dat voor het eerst in de historie van de club een partner zichtbaar is op de mouw van het Ajax-shirt. Curaçao Tourist Board zal daarnaast via verschillende kanalen het toerisme op het eiland promoten onder de miljoenen volgers van de club. Naast de bezoeken en de oefenwedstrijd is er voor het team ook tijd om van het eiland te genieten, aldus de club.

Het programma op Curaçao staat voor een groot deel in het teken van voetbal en talentontwikkeling. De Ajax-selectie gaat langs bij scholen en voetbalfaciliteiten van het eiland en er worden voetbalclinics voor kinderen georganiseerd. Aan het einde van het bezoek zal een vriendschappelijke wedstrijd worden gespeeld tussen het nationaal elftal van Curaçao en Ajax 1. Voor het nationale elftal van Curaçao is het duel met de Ajacieden een goede krachtmeting in aanloop naar de volgende ronde van de Concacaf Nations League in juni 2022, waarin Curaçao speelt tegen Honduras en Canada.

Author Arjen Lutgendorff