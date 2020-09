Akkoord tussen easyJet en cabinepersoneel over baanbehoud

Na het akkoord dat easyJet afgelopen donderdag (24 september) bereikte met pilotenvakbond VNV is er nu ook overeenstemming gevonden met de vakbond voor easyJet’s cabinepersoneel op Schiphol, de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC). Het akkoord zorgt ervoor dat gedwongen ontslagen ook onder easyJet’s cabinepersoneel op Schiphol voorkomen kunnen worden, onder andere door het bevriezen van de salarissen voor de komende twee jaar.

Op dit moment werken er 300 medewerkers op easyJet’s basis op Schiphol, daarvan zijn er 200 cabinepersoneel. De basis in Amsterdam is van strategisch belang voor de luchtvaartmaatschappij; easyJet is de op één na grootste maatschappij op Schiphol en vervoert jaarlijks meer dan 6 miljoen passagiers naar een netwerk van 42 zakelijke en vrijetijdsbestemmingen in Europa. Eerder dit jaar kondigde easyJet aan dat ze binnen het hele bedrijf een reductie in het aantal werknemers van circa 30% voorstelt om zo de lange termijn gezondheid van het bedrijf te waarborgen. Met dit akkoord is een dusdanige reductie onder de Nederlandse easyJet crew dus niet nodig.

Onzekerheid

William Vet (Country Manager Nederland): “Na het akkoord met de VNV zijn we nu ook met de VNC tot een overeenkomst gekomen en hiermee is voorlopig een einde gekomen aan een periode van onzekerheid wat betreft de toekomst van de basis op Schiphol. We blijven toegewijd aan onze positie op de luchthaven én aan onze crew die zo hard werkt en constant de beste service biedt, ondanks de ontzettend moeilijke omstandigheden waarin we ons als sector op dit moment bevinden.”

