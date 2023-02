Aksja Reizen zoekt Reisexpert met een passie voor de Noordelijke landen

Deel dit artikel

REISEXPERT MET EEN PASSIE VOOR DE NOORDELIJKE LANDEN

Wat we zoeken

We zoeken een reisspecialist maatwerkreizen voor de noordelijke landen, iemand met een passie voor IJsland, Noorwegen, Zweden en Finland. Ken jij wellicht één of meerdere van deze landen en heb je plezier en ervaring in het samenstellen van reizen? Kun jij met je enthousiasme mensen overtuigen? Ben je open, positief en initiatiefrijk? Wij komen graag met je in contact!

Dit is waarom onze collega’s graag bij Askja werken:

Informele sfeer

Een platte organisatie waar iedereen betrokken is. En waar je gewoon jezelf kunt zijn, daar houden we van.

Variatie in het werk

Lekker veel afwisseling. Gelukkig is dat met onze bijzondere bestemmingen niet zo moeilijk. Het houdt het werk leuk en uitdagend.

Zelfstandigheid

We werken in zelfstandige teams die waar het kan, zelf hun zaakjes regelen. Daarom is er ook veel ruimte voor eigen inbreng.

Natuurlijk spelen leuke collega’s, onze kantoorhond, lekkere koffie & vijfduizend soorten thee ook een belangrijke rol. Verder ligt ons kantoor vlakbij station Arnhem en krijg je aan het einde van de maand een salaris dat boven de cao ligt. Deels vanuit huis werken, dat doet vrijwel iedereen. En een reis aanbieden zonder er geweest te zijn? Dat doen we dan liever weer niet. Daarom organiseren we regelmatig studiereizen naar de meest onvergetelijke plekken op aarde.

Iets voor jou?

Persoonlijk contact staat centraal en we overtreffen graag de verwachtingen van de klant, kun jij je daar in vinden? Wij vragen ruime ervaring in de reiswereld en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Ben je 32 à 39 uur per week beschikbaar? Mail ons dan je cv en korte motivatie naar info@askja.nl t.n.v. Ilse Geerts.

Askja Reizen in Arnhem is al 30 jaar specialist op bijzondere natuurbestemmingen.

Auteur Tina Bakker