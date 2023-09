Twijfel jij soms ook aan de zin van jouw beroep? Wil je zelf ook bijdragen aan een betere wereld?

Met ingang van 1 november 2023 zoekt All for Nature Travel uitbreiding van haar team voor 3 dagen per week:

Vacature Product Manager

Contractduur 1 jaar

Aantal dagen per week: 3

Opleidingsniveau HBO

Standplaats Woerden

Vakgebied Product Management Reisbranche



Functieomschrijving

All for Nature Travel zoekt een enthousiaste Product Manager met ambitie en een passie voor wildlife en natuurbescherming. De Product Manager is een ervaren, zelfstandige reisprofessional en mede- verantwoordelijk voor het aanbod van wildlife reizen naar iconische dieren over de hele wereld. Hij of zij draagt vanuit zijn of haar markt- en productkennis bij aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe bestemmingen. Veel kennis van wildlife en ervaring met natuurbescherming is daarbij een belangrijke pre en duurzaam toerisme is het sleutelwoord.

Wat je gaat doen

zorgdragen voor actueel en beschikbaar aanbod van duurzame reizen op de website

het schrijven van teksten en het selecteren van foto’s voor de website en brochures

bijhouden van en inspelen op ontwikkelingen en trends in de reizenmarkt

onderhouden van contacten en fungeren als accountverantwoordelijke en aanspreekpunt voor leveranciers

inkopen van reizen en begeleiden van het inkooptraject, afsluiten van contracten

bepalen van de prijzen binnen de productgroep, rekening houdend met algemene prijsbeleid, marges en marktontwikkelingen

ondersteunen van Verkoop bij het opstellen van maatwerkoffertes

Functie-eisen

Wat wij van je vragen

Je bent in het bezit van een HBO diploma

Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als reisspecialist op 2 verschillende continenten

Bewezen ervaring met natuurbeschermingsprojecten

Een passie voor natuur en het dierenleven

Ervaring met duurzaam toerisme, bij voorkeur DTO/ Better Holidays diploma

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Je bent positief ingesteld, servicegericht, proactief en stressbestendig

Woonachtig in het midden van het land

Wie zijn wij

Wij zijn een kleine, snel groeiende reisorganisatie met een hart voor natuurbescherming gevestigd in het midden van Nederland. De wildlife reizen van All for Nature Travel laten reizigers direct kennismaken met natuurbehoud over de hele wereld. De duurzame reizen dragen bij aan de bescherming van zwaar bedreigde diersoorten als de gorilla, tijger, orang-oetan en de jaguar. De reizen van All for Nature Travel bieden de reiziger de mooiste wildlife ervaring, in de wetenschap dat zijn reis bijdraagt aan het behoud van de natuur. Standplaats Woerden, op 10 minuten lopen van het station.

Arbeidsvoorwaarden

Wat wij je bieden

Marktconform salaris (CAO van de Reisbranche).

Bereidheid tot reizen over de hele wereld!

Bij gebleken geschiktheid een contract voor onbepaalde tijd.

Je bent een belangrijke aanvulling in een klein team van een snelgroeiende onderneming.

Een functie van in eerste instantie 3 dagen per week met de mogelijkheid tot doorgroei naar een vaste fulltimefunctie.

Werkuren zijn flexibel in te vullen, en gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

Een inspirerende werkomgeving waarbij je weet dat je direct bijdraagt aan natuurbescherming!

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse en voldoe je aan de minimale functie-eisen? Dan ontvangen wij graag voor 30 september een motivatiebrief en CV. Deze kan je sturen naar annemiek.vangijn@allfornature.nl.

Je krijgt uiterlijk 30 oktober bericht terug.