“All-inclusive is niet aan mij besteed”

Onontdekte plekken overal ter wereld hebben voor haar geen geheimen meer, het liefst gaat ze er op zoek naar reptielen of duikt ze in het leven van de lokale bevolking. In alle gevallen levert het Sterrin Smalbrugge (reptielendeskundige) bijzondere ontmoetingen op.

Voor haar tv-programma’s, theatershows, boeken en wetenschappelijk onderzoek reist Sterrin zo vaak mogelijk af naar bijzondere plekken in de wereld. “Maar ik reis ook graag in mijn vrije tijd, alhoewel ik dan ook vaak de jungle induik om op zoek te gaan naar mooie dieren.” Als Travelpro haar spreekt, is Sterrin net terug van een reis door Mexico. “Vanwege de coronapandemie heb ik net als veel andere mensen een tijd niet kunnen reizen, nu ik terug ben realiseer ik me hoe erg ik het heb gemist. Het was heerlijk om weer weg te kunnen zijn en me te kunnen begeven in andere culturen.”

Lees hieronder het hele interview met Sterrin.

Author Sharon Evers