All We Need Is Dr. Travel

Als je van iemand houdt, dan mag je dus wel reizen. Dan wordt alles uit de kast gehaald om bij die man, vrouw of familie te komen. Voor de gasten van Robert ten Brink, Dr. Love, worden alle regels opzij geschoven. Ook tijdens de coronacrisis, terwijl de georganiseerde reissector in de tussentijd geen reis kan uitvoeren, omdat het stoplicht is blijven hangen op oranje. Waar is de Dr. Travel voor vakanktieminnend Nederland?

Natuurlijk, met zo’n begin ben ik weer de chagrijnige man die zijn eigen hachje wil redden. Die alles blijft vergelijken. Die zich afvraagt waarom de topsporters straks massaal naar Tokyo worden gevlogen, terwijl we het in Nederland nog niet voor elkaar krijgen om twee keer per week een vakantie-corridor naar Tenerife te organiseren. Hoe moeilijk is het om te doen, wat we vorig jaar zomer al hebben gedaan?

Ajax vliegt binnenkort ‘gewoon’ naar Bern, Maria vliegt individueel naar haar familie op Curaçao, de Formule 1 coureurs racen de wereld over en de zakenman doet een op-en-neertje naar Londen. Dan kan je zeggen dat het besmettingsgehalte in Nederland nog zo hoog ligt, maar dan vraag ik mij af waarom je dan wel individueel een ticket kunt boeken. Het besmettingsgevaar ligt toch zo hoog? Ja, maar die vluchten gaan sowieso al voor vracht. Ja, maar dan kan je individueel vliegen toch verbieden als het echt zo erg is?

Duizenden reisliefhebbers schreven al brieven naar Dr. Travel, waarin ze hem lieten weten dat ze de Franse, Spaanse, Italiaanse, Griekse, Turkse zon zo ontzettend missen. Dat ze niet kunnen zonder de prachtige natuur in Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika en dat hun relatie met Amerika en Canada op knappen staat nu ze elkaar door corona al zolang hebben moeten missen. Al die scheidingen, al die mensen die elkaar zo missen, leest dan niemand onze brieven?

Zijn de politici in Den Haag werkelijk verlegen om de liefde aan het reizen te verklaren of denken ze met de verkiezingen in aantocht denken: na mij de zondvloed, laat het volgende kabinet het maar uitzoeken. Pappen en nathouden, terwijl de georganiseerde reissector met gemak de pap in de mond kan geven. Als je dan over de snelweg rijdt en afwisselend op de borden Rutte, Baudet, Kaag, Ploumen, Wilders, Klaver, Marijnissen én de Partij voor de Vakantie ziet, dan weet ik wel waar mijn stem naartoe gaat. En wie zwijgt, stemt toe. Stemmen kan door dit bericht te liken.

Met een minister voor Toerisme (die ze in zoveel landen wél hebben), een Dr. Travel op het Binnenhof, was alles in ieder geval een stuk soepeler gegaan. Of gaat Mark Rutte over een kleine twee weken Dr. Travel spelen? Neemt hij de georganiseerde reissector dan mee naar zijn All You Need Is Travel-torentje op het Binnenhof en laat hij ons liefdesverklaringen van consumenten, hoteliers, tourist boards, rederijen, enzovoorts, enzovoorts zien, en zegt hij dat we elkaar weer mogen opzoeken???!!!

Arjen Lutgendorff

