Alle Center Parcs parken in Europa Green Key gecertificeerd

Alle parken van Center Parcs in Europa zijn Green Key gecertificeerd. Dat geldt niet alleen voor de 24 vakantieparken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, maar ook voor de drie door Center Parcs geëxploiteerde parken van Sunparks in België. Met deze certificering toont Center Parcs aan dat zij er alles aan doet om het milieu te sparen zonder dat gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Hierbij gaat zij een stap verder dan de wet- en regelgeving vereist. De uitreiking van het keurmerk is een belangrijke mijlpaal voor Center Parcs dat al sinds haar oprichting een sterke focus heeft op mens en milieu.

Eind 2019 waren alle parken in Frankrijk, Duitsland, acht Nederlandse parken en vijf in België Green Key gecertifieerd. Nu volgt ook de certificering van het Belgische park Center Parcs Les Ardennes en het Nederlandse Center Parcs Parc Sandur. Volgens Erwin Dezeure, CSR directeur Center Parcs Europe, toont de certificering aan dat Center Parcs vooruitstrevend is op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. “Ik ben er ontzettend trots op dat al onze parken in Europa Green Key gecertificeerd zijn. Het behalen van dit certificaat was onze doelstelling voor 2022, maar onze parken zijn er al twee jaar eerder in geslaagd dit te realiseren. Deze certificering is een prachtige erkenning voor de vele ‘groene daden’ in onze parken en een weerspiegeling van de duurzame ambities van Center Parcs.”

Duurzaamheid is één van de belangrijkste strategische pijlers van Center Parcs. Dezeure: “We hebben op 1 januari 2020 bijvoorbeeld afscheid genomen van wegwerpplastic en alle elektriciteit in onze parken is groen. Ook zorgen slimme thermostaten en zuinige douchekoppen in onze cottages en centrale voorzieningen voor een aanzienlijke energiebesparing. Onze CO2-voetafdruk is ten opzichte van 2010 met ruim de helft afgenomen. Bovendien richten we ons met een biodiversiteitsplan voor elk park op een goede mix zodat mens en natuur in volledig evenwicht met elkaar zijn.”

“We zijn erg blij dat een toonaangevende speler als Center Parcs zich op Europees niveau aansluit bij Green Key. In al haar vakantieparken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk laat Center Parcs zien hoe serieus zij mens, gastvrijheid, klimaat en milieubewustzijn neemt. Onze strenge audits tonen aan dat Center Parcs in Europa een voortrekkersrol vervult”, vertelt Finn Bolding Thomsen, directeur Green Key Worldwide. “Dat is een resultaat waarop zij enorm trots mag zijn én waarvan al haar gasten en de omgeving van de parken profiteren. We hopen dat Center Parcs hiermee ook andere organisaties inspireert om ook hun milieu-impact te verkleinen.”

Uitstekende score op duurzaamheid

Center Parcs voldeed als eerste bedrijf in de recreatiesector al aan de ISO 14001- en 50001-normen. Na de audits voldoen 27 gecertificeerde parken nu ook aan de strenge normen van Green Key op het gebied van duurzaamheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder vallen milieunormen als het registreren en besparen op het gebruik van gas, water en elektra en het verminderen van de hoeveelheid (rest)afval. Bovendien scoren de parken zeer goed op vele optionele criteria. Bij deze normen gaat het bijvoorbeeld om duurzame maatregelen als de toepassing van alternatieve bestrijdingsmiddelen, het aanbieden van biologische gerechten in restaurants en biologische producten in supermarkten en een minimaal gebruik van mono-verpakkingen. Ook vallen hieronder energie- en waterbesparende maatregelen die Center Parcs heeft getroffen in de Aqua Mundo, haar activiteiten om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te ondersteunen en haar samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Lange staat van dienst op het gebied van duurzaamheid

Center Parcs onderscheidt zich door allerlei activiteiten voor ieder familielid, middenin de natuur. Zij draagt niet alleen zorg voor de natuur, maar ook voor mensen: gasten, medewerkers en de gemeenschap. Center Parcs werkt samen met organisaties die mensen en natuur samenbrengen, zoals het Wereld Natuur Fonds, om de planeet beter door te geven aan volgende generaties. Daarnaast zijn verschillende diersoorten in de parken te vinden en gebruikt Center Parcs veel minder chemicaliën in haar subtropische Aqua Mundo-zwembaden dan in reguliere zwembaden. Center Parcs brengt mensen dichter bij elkaar, maar ook dichter bij de natuur. Dit komt tot uitdrukking in verschillende initiatieven binnen de ‘Goede en groene daden’ van Center Parcs.

