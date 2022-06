Allianz Partners: alleen Europa populair en vakanties in gevaar door stijgende kosten

Deel dit artikel

Van de Nederlanders die deze zomer naar het buitenland gaan, blijft bijna iedereen in Europa. Slechts enkelen zijn van plan om naar een ander continent af te reizen. Dat blijkt uit de International Vacation Confidence Index van Allianz Partners. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de onzekere economische situatie de grootste uitdaging voor reizigers is deze zomer. Een deel van de respondenten zegt dat ze zich een vakantie niet (meer) kunnen veroorloven vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud en reizen.

Hoewel de impact van de pandemie op het dagelijks leven in de meeste landen lijkt af te nemen, blijkt uit het onderzoek dat het vertrouwen in de mogelijkheid om te reizen is gestegen (77%) vergeleken met afgelopen winter (58%). De helft van de respondenten (50%) zegt echter dat de waarschijnlijke stijging van de reiskosten hen ertoe zou kunnen aanzetten om hun zomervakanties dit jaar wat soberder in te richten. Evenzo zegt bijna de helft (47%) dat de staat van hun persoonlijke financiën zou kunnen betekenen dat ze hun ambities voor hun zomervakantie moeten bijstellen. Ondertussen, van degenen die dit jaar geen zomervakantie plannen, is de belangrijkste reden die door de respondenten wordt genoemd, dat ze het zich niet kunnen veroorloven vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud en reizen.

Bezorgdheid over de aanhoudende gezondheidscrisis is het op één na meest waarschijnlijke obstakel die een zomervakantie in de weg staat (45%). Daarna volgen de bezorgdheid over de geopolitieke situatie met de oorlog in Oekraïne (42%), samen met persoonlijke (43%) en professionele (32%) verplichtingen.

Top resultaten in Nederland:

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (79%) is van plan om op vakantie deze zomer. 48% is van plan om naar het buitenland te reizen, tegenover 42% die voornemens heeft om in eigen land vakantie te vieren. Van degenen die naar het buitenland gaan, blijft bijna iedereen in Europa. Slechts enkelen zijn van plan om naar een ander continent af te reizen. Nederlanders hechten veel waarde aan de zomervakantie: 79% van de ondervraagden geeft aan de zomervakantie belangrijk te vinden. Vooral gezinnen met kinderen onder 16 jaar zijn hier de aanjager van, waarbij 87% aangeeft een vakantie in de zomer heel belangrijk te vinden.

Vakanties in eigen land zijn om te blijven

Covid-19 dwong veel landen de grenzen te sluiten en zodoende begonnen degenen die op vakantie wilden hun eigen land te verkennen. Terwijl onze werelden fysiek kleiner werden, werden onze thuislanden aantrekkelijker dan ooit tevoren en deze trend zal blijven, ondanks de heropening van de grenzen. Italië (81%), Spanje (75%) en de V.S. (67%) lopen voorop en de meeste ondervraagden zijn van plan om dit jaar voor hun zomervakantie in eigen land te reizen. In Oostenrijk (58%) en Zwitserland (57%) overwegen respondenten vooral om naar het buitenland te gaan.

De economie speelt een grote rol bij de reisintenties, waarbij bijna de helft (43%) van de respondenten die niet van plan zijn het land te verlaten, de economie als belangrijkste reden hiervoor noemt. Ruim een kwart (27%) zegt niet naar het buitenland te kunnen reizen vanwege de prijsstijgingen en nog eens 16% zegt liever te sparen.

De impact van de kosten van levensonderhoud op het budget voor de zomervakantie

Het verwachte gemiddelde budget onder Amerikanen voor zomervakanties dit jaar is veruit het hoogste, met € 3.061 ($ 3.222). Meer dan de helft (57%) zegt echter dat de prijsstijgingen kan betekenen dat ze hun budget moeten herzien en minder uit moeten geven. Hoewel bijna alle Spanjaarden en Italianen het erover eens zijn dat zomervakantie belangrijk is, hebben ze allebei de laagste budgetten, respectievelijk € 1.585 en € 1.607. In deze landen is de inflatievrees ook hoog: tweederde (66%) in Spanje en meer dan de helft in Italië (59%) zegt dat dit waarschijnlijk een negatieve invloed zal hebben op hun vakantie deze zomer.

Ontspanning is doel nummer één voor de zomervakantie

Terwijl de wereld een gezondheids-, geopolitieke en economische crisis aanpakt, is het niet verwonderlijk dat respondenten in alle landen, behalve Spanje, een ontspannende, rustgevende vakantie noemen als hun belangrijkste doel voor hun zomervakantie. In Spanje hopen de meeste respondenten (48%) naar het strand of de kust te gaan.

Amerikanen geven het meest aan dat ze familie en vrienden willen bezoeken (28%). Ook plannen zij vaker winkelvakanties (19%), net als Nederlanders (19%). Terwijl Oostenrijkers het meest atletisch zijn, met 14% die hun vakantie willen gebruiken om een sport of hobby te beoefenen.

Author Arjen Lutgendorff