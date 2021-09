Allianz Partners biedt dekking voor medische kosten in oranje gebieden

Deel dit artikel











ANVR en Allianz Partners zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis in nauw contact over de verzekeringsopties tijdens deze crisis. Eerder lanceerde Allianz Partners al de quarantaine dekking (extra reis- en verblijfkosten) voor groene en gele bestemmingen binnen de EU, maar was er nog geen oplossing voor bestemmingen buiten de Europese Unie. Het gebrek aan verzekeringsopties voor verre bestemmingen blokkeert echter reizigers om een verre reis te boeken.

Walter Schut, ANVR: “In goed overleg hebben wij naar een oplossing gezocht. Allianz Partners begrijpt dat de reissector zich genoodzaakt ziet om reizen te gaan uitvoeren en wil met de sector mee-ondernemen. Dit betekent concreet dat zij dekking zullen gaan bieden voor medische kosten in oranje gebieden als de kleurcode is toe te schrijven aan Covid-19.”

Zekerheid

Coby Tetteroo, Allianz Partners: “In onze polisvoorwaarden staat dat klanten niet gedekt zijn als er door het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies is afgegeven. Op grond van de huidige situatie, waarbij reisadviezen regelmatig wijzigen en er sprake is van een goede voortgang in het vaccinatieprogramma, begrijpen wij dat klanten vragen hebben over de risico’s op locatie in relatie tot hun eigen bescherming. Om deze situatie te voorkomen en onze klanten zekerheid te bieden, dekken wij medische kosten binnen de reisverzekering (indien meeverzekerd) nu ook als de reden van de oranje kleurcode alleen Covid-19 betreft. Alle andere redenen van een oranje kleurcode blijven van dekking uitgesloten.” Allianz Partners doet daarbij een beroep op de sector om bij het uitvoeren van de reis goed te blijven kijken naar het medische risico.

IC-bed

Tetteroo: “Als iemand een hartinfarct krijgt, wil je ook dat er een IC-bed beschikbaar is. De medische zorg in een land kan door Covid-19 zwaar overbelast zijn, terwijl de klant hiervan niet op de hoogte is. Bij de keuze om wel of niet uit te voeren moet dus ook de beschikbaarheid van medische voorzieningen worden meegewogen.” De eerder gelanceerde dekking voor Extra reis- en verblijfkosten wordt niet uitgebreid naar oranje gebieden.

Essentiële stap

Walter Schut: “Uiteraard begrijpen wij dat het risico om besmet te raken in oranje gebieden hoger is. ANVR-reisorganisaties voeren reizen echter alleen uit als het voor hun klanten veilig en verantwoord is, ongeacht of de kleurcode van een land door Covid-19 groen, geel of oranje is. Uiteraard wordt niet uitgevoerd naar bestemmingen die om andere redenen oranje zijn. Mogelijke corona-gerelateerde extra reis- en verblijfskosten zijn te overzien; dit geldt echter niet voor de medische kosten. De ANVR is blij met dit aanbod en ziet dit als een essentiële stap in de goede richting. ANVR en Allianz Partners hebben afspraken gemaakt voor nauwgezette monitoring en evaluatie.” Allianz Partners zal hierover op korte termijn uitgebreid communiceren met haar business partners.

