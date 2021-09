AlpenReizen zoekt allround reisspecialist actieve vakanties

Deel dit artikel











Ben jij een allround reisspecialist met goede communicatieve en administratieve skills? Dan zijn wij van AlpenReizen op zoek naar jou! Je gaat samenwerken in een klein team met gedreven collega’s, die een gezamenlijk doel voor ogen hebben: klanten blij maken met een fantastische actieve vakantie in de bergen. Het is een uitdagende en veelzijdige functie in een professionele organisatie met een informele sfeer, waarbij de teamspirit hoog in het vaandel staat! Daarnaast hebben wij ook een eigen kantoorhond genaamd Moos.

Wie zijn wij?

AlpenReizen is een snel groeiende online touroperator gespecialiseerd in actieve vakanties in de Alpen. We staan bekend om ons unieke productaanbod aan outdoorvakanties, huttentochten en meerdaagse trails, in combinatie met onze uitstekende persoonlijke service en een inspirerende website. Samen met ons winterlabel Summit Travel bestaat ons team op dit moment uit 18 personen, waardoor de lijnen kort zijn.

Wat ga je doen?

Als allround reisspecialist handel je online boekingen en aanvragen van A tot Z af voor gezinnen, stellen en vriendengroepen. Je bent in staat om per telefoon en e-mail snel en accuraat de wensen van de klant te vertalen naar passende reisvoorstellen en om de geboekte vakanties tot in de puntjes te regelen. Jij bent namelijk gedurende het hele traject het aanspreekpunt voor je eigen klanten!

Je bent in staat om gestructureerd en georganiseerd te werk te gaan. Je laat je niet van de wijs brengen en blijft altijd in control, ook tijdens drukke periodes. Sterker nog, daar ligt jouw kracht! Verder denk je proactief mee met de klant, beantwoord je vragen, zorg je voor het bijboeken van o.a. activiteiten, vervoer, verzekeringen en onderweghotels, verwerk je wijzigingen in het systeem en heb je dagelijks contact met lokale partners (in Engels of Duits).

Kort voor vertrek zorg je ervoor dat de reisdocumenten per e-mail worden verstuurd en bij evt. vragen of problemen tijdens de reis, sta je je klant met raad en daad bij. Wij verwachten daarnaast dat je proactief meedenkt aan manieren om ons product op de markt te zetten, te presenteren op de website en te verbeteren.

De perfecte kandidaat:

heeft een afgeronde HBO-opleiding

heeft minimaal 3 jaar aantoonbare saleservaring

kan zeer nauwkeurig te werk gaan en is goed met cijfers

heeft een bovengemiddelde beheersing van de Nederlandse taal en kan foutloze mails schrijven

is stressbestendig en kan goed overzicht houden en prioriteiten stellen in drukke tijden

is niet bang om te bellen (ook in het Engels of Duits, als je naar onze lokale partners belt)

heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is proactief

is op zoek naar een kantoorbaan voor langere termijn

vindt het een uitdaging om het servicelevel van AlpenReizen hoog te houden

werkt graag in een team, maar kan ook goed zelfstandig werken

Wat bieden wij jou?

professionele en informele werkomgeving

jaarcontract voor 32-40 uur per week en het vooruitzicht op een contract voor onbepaalde tijd

salaris boven CAO reisbranche

reiskostenvergoeding

pensioenregeling

jong en ambitieus team met enthousiaste collega’s

flexibele werktijden (start werkdag tussen 07.30-09.30 uur)

Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ervaring in een soortgelijke functie in de reisbranche en is liefst woonachtig in de omgeving van Rotterdam. Ben je bekend met Alpenvakanties in de zomer, dan is dat natuurlijk een pré!

Startdatum:

november 2021 (of in overleg te bepalen)

Werklocatie:

Oostplein 420, Rotterdam

Solliciteren?

Vind je het interessant om bij te dragen aan het verder uitbouwen van een jonge en snelgroeiende reisorganisatie, stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@alpenreizen.nl.

Heb je nog vragen over deze uitdagende baan? Bel ons dan op 010-7670097. We zien uit naar je reactie!

