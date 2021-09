“Als de ANVR een kort geding start gaan er deuren dicht in Den Haag”

Deel dit artikel











Walter Schut (Adjunct Directeur ANVR) laat in een reactie op het aangekondigde (mogelijke) kort geding van diverse reisbedrijven tegen de Nederlandse Staat weten dat het deze partijen geen strobreed in de weg wil leggen (“uiteindelijk beoogt de ANVR hetzelfde resultaat”), maar dat het niet de weg is die de ANVR op dit moment wil bewandelen. “Als de ANVR een kort geding start, dan lopen we een groot risico dat deuren dicht gaan in Den Haag ”, aldus Schut.

“Uiteraard hebben touroperators en reisagenten vragen en kritische opmerkingen en ik snap het dat zij zich afvragen of het allemaal wel goed gaat komen. Ik vind het prettig als dat op een redelijke manier wordt gedaan en dat gebeurt ook in het algemeen. Wij gaan de discussie absoluut niet uit de weg, maar ik vind het wel zo verstandig om het intern te houden”, aldus Schut. “We hebben onze tijd hard nodig en die besteed ik graag aan belangenbehartiging voor onze leden . Op het moment dat de ANVR een kort geding gaat aanspannen tegen de Nederlandse Staat, dan werkt dat natuurlijk door in de gesprekken in Den Haag. Dat is dan niet handig. Wij maken andere afwegingen met betrekking tot het behalen van succes.” Op de vraag of de aankondiging van een mogelijk kort geding voor problemen zorgt voor de ANVR in de onderhandelingen met Den Haag laat Schut weten: “Het zorgt voor ons niet voor problemen. Wij voeren het kort geding niet. Ondernemers hebben recht om procedures te voeren en dat is een groot goed in dit land. Wij staan geen enkele partij in de weg.”

Author Arjen Lutgendorff

