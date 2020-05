“Als ZRA zonder inkomsten moet ik toch verder”

Het zijn moeilijke tijden voor de reisbranche, alles ligt nagenoeg stil. Om toch nog wat inkomsten te generen moet je creatief omgaan met de situatie. Dat dacht ook Konstanze Mulstegen (ZRA bij The Travel Club). Zij is namelijk begonnen met de verkoop van mondkapjes. “Als alleenstaande ZRA zonder inkomsten, wil ik en moet ik toch verder om in mijn levensonderhoud te voorzien. Onze kosten lopen gewoon door, zoals de fee.”

“Het idee ontstond al een aantal weken geleden, ongeveer eind maart. Ik werd benaderd door een vriend vanuit Bali die mij vertelde dat hij zich veiliger voelt met een mondkapje op. Ik kon mij daar zeker iets bij voorstellen, op bepaalde plekken op Bali kan het zeer rommelig zijn. Bij ons is dit anders, dacht ik nog. Wij in Europa zijn verstandig en nemen onze eigen verantwoordelijkheden. Maar toch, wat als ik straks, of mijn klant, in een toestel stap en geconfronteerd wordt elders met andere inzichten over corona? Ik wil mijn klant beschermen, zowel qua reis die ik voor hem boek als met andere toegevoegde zaken zoals verzekeringen et cetera. Ontzorgen dus. Inmiddels is de situatie weer anders en zijn meerdere vervoerders overgegaan op de verplichting mondkapjes te gebruiken. Ook ontving ik een nieuwsbrief uit de hospitality branche waarin een bedrijf zich presenteerde die de mondkapjes kon produceren.Daarmee ben ik in zee gegaan.”

Hoe gaat het in zijn werk?

“Op dit moment ben ik nog bezig met een website. Daar kan men de bestellingen plaatsen als deze gereed is. Ik krijg nog goede foto’s en we zijn nog aan het onderhandelen over de prijs. Men kan vanaf twee stuks bestellen, dus ook voor particulieren is het aantrekkelijk. De levering kan zeer snel.”

Is het alleen voor je (vakantie)klanten?

“Het is niet alleen voor mijn toekomstige vakantieklanten, nee zeker niet. Ik ben het aan het uitrollen op dit moment binnen de reisbranche, grotere orders kunnen ook geleverd worden. Dit doordat mijn leverancier een groot afzetgebied heeft binnen Europa en deze druk goed aankan.”

Met welk bedrijf werk je samen?

“Ik werk samen met een bedrijf in Duitsland, dat kleding voor bekende hotelketens en voor ziekenhuizen maakt. Dit bedrijf doorzag de noodzaak en heeft de werkzaamheden nu ook gericht op het maken van kwaliteitsmondkapjes. De kwaliteit van de stoffen is zeer goed en voldoet aan de eisen die gesteld worden, zoals minimaal wassen op 60 graden en 100% katoen. Ook het katoen is gecertificeerd. Mijn insteek is dat ik een voorkeur voor de stoffen mondkapjes heb en niet voor de papieren versie. Ten eerste is het milieuvriendelijker en ten tweede is het bij veelvuldig gebruik ook goedkoper. Ten derde kun je er ook een mooi logo op plaatsen en maak je dus ook weer reclame voor je bedrijf.”

Zijn dit goedgekeurde maskers?

“De maskers zijn geen maskers die gebruikt kunnen worden binnen de gezondheidszorg, daar horen gecertificeerde maskers bij. Zoals ik na de persconferentie begrepen heb, bestaan er op dit moment geen eisen. De eisen die ik mijzelf gesteld heb zijn: 100% katoen, dichte stof maar wel hoge mate van ademvrijheid, OEKO-TEX 100. Bestaande uit meerdere lagen en ook een mogelijkheid om een extra filter te plaatsen en een goede pasvorm.”

Is er veel vraag naar?

“Ik heb veel vraag uit België, waar het dragen van mondkapjes een verplichting is. Binnen Nederland merk ik een toename van de vraag, zeker na de persconferentie.”

Hoe kijk je naar de komende weken?

“De komende weken worden spannend, zeker na de versoepelingen binnen andere landen. Wanneer heropening? Geen idee.. Wel wil ik er voor zorgen dat mijn klanten een veilig gevoel kunnen hebben als het reizen weer mogelijk is. Dit kan pas als wij ons allemaal aan de regels houden, zodat ook onze branche straks weer opgelucht adem kan halen en ik mijn vak weer kan uitvoeren zoals ik gewend ben. Want dit is toch wel het mooiste vak wat er bestaat.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.