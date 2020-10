American Airlines wil met preflight Covid-19 test quarantaine opheffen

American Airlines neemt de eerste stappen om internationale markten te openen door afspraken te maken met overheden over het opheffen van quarantaineverplichtingen wanneer er voorafgaand de vlucht een Covid-19 test wordt afgenomen. American heeft overeenstemming bereikt met Jamaica om volgende maand een eerste testprogramma te lanceren op Miami International Airport (MIA). De eerste testfase is voor Jamaicaanse inwoners die naar hun thuisland reizen. Als een passagier negatief test op Covid-19 voordat hij met American vliegt, zou de 14-daagse quarantaine die momenteel van kracht is voor terugkerende Jamaicaanse ingezetenen worden opgeheven.

Na een succesvol pilotprogramma is het de bedoeling om dit testprotocol open te stellen voor alle passagiers die naar Jamaica reizen, inclusief Amerikaanse staatsburgers. Naast Jamaica wordt er in de beginfase samengewerkt met de Bahama’s. American Airlines is van plan het programma in de komende weken en maanden uit te breiden naar andere markten.

“De pandemie heeft ons bedrijf veranderd op een manier die we nooit hadden kunnen verwachten, maar al die tijd heeft het hele team van American Airlines gretig de uitdaging aangegaan om de manier waarop we onze klanten een veilige, gezonde en plezierige reiservaring bieden, opnieuw uit te vinden”, aldus Robert Isom (president American Airlines). “Ons plan voor deze eerste fase van preflighttests weerspiegelt de vindingrijkheid en zorg die ons team besteedt aan het opnieuw opbouwen van vertrouwen in vliegreizen, en we zien dit als een belangrijke stap in ons werk om een ​​uiteindelijk herstel van de vraag te versnellen.”

Terwijl de eerste preflight-testprogramma’s van start gaan, is American ook actief betrokken bij CARICOM, een geïntegreerde groep van 20 Caribische landen, om het programma uit te breiden naar andere Caribische markten. “We zijn verheugd dat American Airlines het voortouw heeft genomen om dit Covid-19-testprogramma vóór vertrek te starten”, zei Ralph Gonsalves (premier Saint Vincent en de Grenadines, en voorzitter van CARICOM). “De Caribische Gemeenschap verwelkomt deze belangrijke vooruitgang bij het heropenen van markten waarbij de gezondheid en veiligheid van onze burgers van het allergrootste belang zijn, en we zullen dit programma nauwlettend volgen terwijl het zich in onze regio uitbreidt.”

Naast zijn inspanningen om internationale markten te openen voor reizen, heeft American samen met de regering van Hawaï een reeks opties ontwikkeld die voldoen aan de Hawaiiaanse vereisten voor reizen naar de staat. Vanaf 15 oktober start de luchtvaartmaatschappij een preflight COVID-19-testprogramma op haar Dallas Fort Worth International Airport (DFW) -hub voor klanten die naar Hawaï reizen, in samenwerking met LetsGetChecked, CareNow en de DFW Airport. Vanaf volgende maand biedt American drie opties voor preflighttests aan klanten met vluchten van DFW naar Honolulu (HNL) en Maui (OGG), namelijk een thuistest van LetsGetChecked, de mogelijkheid om te testen op een zorglocatie van CareNow of een snelle tests op locatie op DFW.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.