Anex Tour: data voor studiereizen zijn bekend

Het Duitse Anex Tour heeft de data en aanmeldlink bekendgemaakt voor de drie buitenlandse events, waarvoor ook reisverkopers uit Nederland zijn uitgenodigd.

Onder het motto ‘Back to the roots’ houdt Anex Tour, dat al door sommige agenten in Nederland wordt verkocht, studiereizen naar Spanje, Turkije en Griekenland. Hiervoor zijn agenten (inclusief ZRA’s) uit Duitsland, Oostenrijk en Nederland uitgenodigd.

Anex Tour mikt vooral op reisverkopers en officemanagers die de Duitse touroperator nog niet kennen.

De data en bestemmingen zijn:

Turkse Riviera (Antalya): 16-21 april 2021.

Mallorca: 25-30 april.

Kreta: 5-10 mei.

Aanmelden kan tot 19 februari. De eigen bijdrage is 189 euro voor de reizen naar Antalya en Mallorca, en 199 euro voor het event op Kreta.

Voor meer informatie over deze ‘herstart van het toerisme’ en aanmelden, kijk hier.

Voor vragen: agentur@anextour.de

