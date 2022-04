Annemarie van Erp- van de Wetering nummer 1 Smile Society Top 100

Sunny Cars heeft voor het afgelopen kwartaal (januari, februari, maart), een nieuwe Smile Society Top 100 bekendgemaakt. Deze Smile Society bevat 100 reisagenten die in het afgelopen kwartaal de meeste autohuurboekingen bij Sunny Cars hebben gemaakt. Dit kwartaal mag Annemarie van Erp-van de Wetering zich de beste van Nederland noemen en ontvangt een cheque ter waarde van 500 euro aan autohuur.

Annemarie: “Door de Flexservice (welke nu gratis wordt aangeboden tot en met 31 december 2022) staat je niets meer in de weg de huurauto direct te boeken in plaats van te offreren. Boek dus in het offerte stadium direct de auto in om zeker te zijn van de prijs en de beschikbaarheid. Blijf vooral trouw aan je eigen keuzes en durf ook nee te zeggen. Je hoeft geen risico te lopen omdat de klant goedkoper uit wil zijn.”

100 beste reisagenten

De Smile Society is een aantal jaar geleden in het leven geroepen om reisagenten persoonlijk te belonen. “De retail is voor Sunny Cars nog altijd heel belangrijk, nu zelfs meer dan ooit. Die waardering laten we graag blijken”, vertelt Marco Ammerlaan (Director of Sales Nederland, België en Frankrijk). De 100 beste reisagenten worden in het zonnetje gezet met extra autohuurkorting bovenop de reguliere agentenkorting. Zo hebben de Smile Society toppers de mogelijkheid om met extra korting zelf te ervaren hoe onmisbaar een huurauto tijdens je vakantie is. Het zelf beleven van het all-in huurconcept is volgens ons het beste verkoopargument. Zo weet je als reisagent precies wat er allemaal komt kijken bij het huren van een auto en hoe prettig het is om vooraf al te weten dat er ter plaatse geen gedoe is voor je klant.

Juli

Om zo veel mogelijk reisagenten de kans te geven in de club te komen en van de voordelen te genieten, beginnen we elk kwartaal weer opnieuw. Op 1 april is een nieuwe ronde gestart. De volgende top 100 wordt in juli bekend gemaakt, alle boekingen gemaakt in april, mei en juni tellen hiervoor mee. Smile Society toppers ontvangen persoonlijk bericht als ze de top 100 hebben behaald!