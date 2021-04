ANTOR Nederland organiseert voor het eerst een Trade Workshop

Op 11 mei organiseert ANTOR Nederland, Association of National Tourist Office Representatives in the Netherlands, voor het eerst een Trade Workshop. Van 10:30 tot 17 uur kunnen reisagenten, ZRA’s en touroperators in gesprek gaan met 25 bestemmingen.

Het gaat om de bestemmingen Aruba, België Vlaanderen, België Wallonië, Cyprus, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Israël, Kroatië, Luxemburg, Maleisië, Marokko, Peru, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Tunesië, Turkije (nieuw), Zweden en Zwitserland.

“Antor organiseert al jaren een succesvolle Media Workshop. Dit jaar nodigen we voor het eerst reisagenten, ZRA’s en touroperators uit, om kennis uit te wisselen met 25 vakantiebestemmingen. De hele dag staan onze leden klaar om te informeren over hun gevarieerd aanbod en om mogelijkheden voor samenwerkingen te verkennen”, aldus Eleni Skarveli, voorzitter van ANTOR Nederland. Aanmelden voor de workshop via https://tinyurl.com/tradeworkshop.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.