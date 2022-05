ANTOR Trade Workshop mét nieuwe leden Bonaire, Oostenrijk en Zuid-Afrika

Deel dit artikel

ANTOR Nederland organiseert op dinsdag 24 mei de jaarlijkse ANTOR Trade Workshop. Vorig jaar werd de eerste editie online gehouden, dit jaar vindt het event dus voor het eerst ‘live’ plaats in Gouda. Daarnaast heeft ANTOR wederom drie nieuwe leden verwelkomd: de nationale toerismebureaus van Bonaire, Oostenrijk en Zuid-Afrika. Hiermee komt het aantal leden van de Association of National Tourist Office Representatives op 30.

De ANTOR Nederland Trade Workshop is een evenement voor reisagenten, ZRA’s en touroperators. De verschillende vakantiebestemmingen praten hen graag bij over de toeristische ontwikkelingen, openingen en thema’s en natuurlijk kunnen eventuele samenwerkingen of studiereizen worden besproken.

De Trade Workshop bestaat uit speeddate sessies van 9 minuten. Als de bel klinkt, wordt er gewisseld van plek, zodat iedereen de kans krijgt met zoveel mogelijk bestemmingen te spreken. Je kunt zelf kiezen bij welke en hoeveel landen je graag wil aanschuiven.

Locatie

De ANTOR Trade Workshop vindt plaats in Relais & Châteaux Weeshuis Gouda, gevestigd in het voormalige Aalmoezeniersweeshuis (1599). https://wshs.nl

Openbaar vervoer: het Weeshuis bevindt zich in de binnenstad van Gouda. Vanaf het NS station is het 12 minuten lopen.

Parkeren: Het dichtstbijzijnde parkeerterrein is Klein Amerika (gouda.parkeerservice.nl), op 5 minuten lopen van het Weeshuis.

Programma

13:00 – 13:30 – Welkom

13:30 – 16:30 – ANTOR Trade Workshop

16:30 – 17:00 – Open Marketplace

17:00 – 18:00 – Afsluitende borrel

Helaas kunnen ANTOR leden Denemarken, Luxemburg, Zuid-Afrika en Zweden niet aanwezig zijn.

Author Arjen Lutgendorff