ANVR adviseert China-aanbieders tot maart te stoppen met reizen naar dit land

ANVR heeft vanmiddag overleg gehad met haar grotere China-touroperators. Daar is besloten dat ANVR al haar leden (China-aanbieders) adviseert vooralsnog tot en met 29 februari geen reizen naar dit bestemmingsland uit te voeren.

​De situatie, aangaande het Coronavirus dat zijn oorsprong vindt in de reeds afgesloten Chinese provincie Hubei, verandert met de dag. Om ieder risico uit te sluiten worden ANVR-reisorganisaties geadviseerd hun reizen naar het vaste land van China te annuleren tot en met 29 februari. Een uitzondering wordt gemaakt voor overstappende passagiers in Hong Kong naar bijvoorbeeld Australië.

Reizigers die hun China-reis reeds hebben geboekt, kunnen met hun vragen terecht bij hun reisorganisatie. ANVR roept ook airlines en cruisemaatschappijen op coulance te betrachten en reizigers, al of niet geboekt via een reisorganisatie, kosteloos te annuleren. Frank Oostdam, directeur ANVR: “Uiteraard zal de ANVR de situatie nauwlettend blijven volgen en houden we contact met Buitenlandse Zaken, RIVM en VWS. Veiligheid en gezondheid van reizigers hebben wij als reisbrancheorganisatie hoog in het vaandel.”

