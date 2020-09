ANVR: boekingen vallen verder terug

De boekingscijfers over de maand augustus 2020 laten zien dat de terugval in boekingen weer groter is geworden ten opzichte van de maanden juni en juli. In augustus was sprake van een daling van boekingen voor buitenlandse bestemmingen van -50%. In juni/juli was dit nog -41 resp. -42%.

Kijkend naar de bestemmingen zijn vooral de bestemmingen die in augustus op oranje stonden of werden gezet, diep in de min zoals Spanje, Kroatië en de UK/Ierland. Ook deze maand werd door consumenten in meer dan negen van de tien keer (91%) een EU-bestemming gekozen. De terugval ten opzicht van augustus vorig jaar is bij Kroatië -80%, UK/Ierland -82% en Spanje -71%. De eveneens ‘oranje’ bestemming Turkije zit daar met -71% dicht op.

Verlies

“Het verlies in boekingen is beperkter bij bestemmingen dichterbij zoals België, Oostenrijk, Duitsland en Denemarken. De verhouding winter/zomer is niet anders dan vorig jaar. Dat betekent dat ook wintersport en winterzonvakanties delen in de boekingsmalaise. Kijkend naar de bestemmingen buiten Europa zien we weinig verschillen naar continenten. Let wel: het gaat hier om boekingen voor zomer 2021; niet om de in de maand augustus gemaakte reizen”, aldus de ANVR.

