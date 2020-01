ANVR-Congres 2020 naar Marokko/Marrakech

Het ANVR-Congres 2020 gaat naar Marrakech/Marokko, dat heeft Frank Oostdam (directeur ANVR) laten weten tijdens de ANVR Nieuwjaarsreceptie die vanavond plaatsvindt op Kasteel de Hooge Vuursche’ in Baarn.

Marokko kwam november jl. al in beeld als congresbestemming voor 2020, aangezien directeur Benelux Rabia Talhimet van het Nationaal Marokkaans Verkeersbureau een van de deelnemers was aan het ANVR-Congres in Belfast (Noord-Ierland).

Marrakech werd in 2017 nog door National Geographic uitgeroepen tot één van de 21 ‘Beste Wereldbestemmingen 2017’. De Rode Stad kwam als eerste in de categorie ‘Steden’ en werd vóór bestemmingen als Seoel, Madrid, Moskou en Cartagena gekozen.

Het was overigens niet de eerste prijs die Marrakech heeft gewonnen. Het was TripAdvisor’s Bestemming van het Jaar voor 2015, won de prijs ‘Golfbestemming van het Jaar’, Afrika’s Leading Bestemming bij de World Travel Awards (twee keer in vier jaar) en nog veel meer.

Eerder vandaag vond de ANVR Ledenvergadering plaats op Kasteel de Hooge Vuursche. Tijdens die vergadering werd Jeroen Martron (Airtrade) herbenoemd en werden Martine de Knoop (The Travel Club) en Eppo Steenhuisen (Askja Reizen) benoemd tot ANVR-bestuurslid. Verder bestaat het ANVR uit Oostdam, Diederik Banken (BCD Travel Nederland), Marjon Kaper (ANWB Reizen), Don Kaspers (D-rt Groep) en Arjan Kers (TUI Nederland).

Aanwezigen lieten weten dat het dit jaar drukker was tijdens de ledenvergadering dan vorig jaar. Oostdam: “Ik ben blij dat dit een van de drie activiteiten is van de ANVR waar veel mensen op af komen naast de barbecue en het congres.”

Over 2019 liet Oostdam weten: “Ik vond het geen topjaar, maar voor 2020 zijn de ontwikkelingen goed.” Het faillissementen noemde Oostdam een dieptepunt, maar het was tegelijkertijd volgens hem mooi om te zien hoe de reisbranche erop heeft gereageerd. We hebben er zelfs mee in de New York Times gestaan.”

De reissector is volgens Oostdam springlevend. “Voor de ANVR was 2019 een heel goed jaar. We hebben een heel ambitieus bestuur. Met de touroperatorplannen van KLM en easyJet hoop ik dat zij wanneer zij dit gaan doen ook ANVR-lid gaan worden.”

“Er moet ruimte blijven voor vakantievluchten. De luchtvaartnota is geheim gebleven, maar hij is dramatisch voor vakantie carriers. Het jaar rond vliegen blijft bepalend voor de toewijzing van de slots. Over de slots, we hebben gekeken naar de gebruikersanalayse 2019 van Schiphol en ondanks de beperkte capaciteit zijn er 4.000 ongebruikt gebleven. Dat is schandalig.”

“We willen ons met hand en tand verzetten tegen discrimanatie van leisure vluchten. Desnoods gaan we met trekkers naar Schiphol. We willen niet dat opstappende passagiers benadeeld worden ten opzichte van transferpassagiers. Daarnaast moet het ook niet zo zijn dat Nderlanders naar het buitenland moeten om op vakantie gaan. Het klinkt misschien populistisch.”

Lees meer in de nieuwste editie van TravelPro die morgen verschijnt.

Frank Oostdam live tijdens de ANVR Nieuwjaarsreceptie Posted by TravelPro on Thursday, 9 January 2020

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.