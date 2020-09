ANVR dagvaardt luchtvaartmaatschappijen om uitblijven restituties

Passagiers met losse vliegtickets, maar ook ANVR-reisbedrijven waarbij het ticket onderdeel uitmaakt van een pakketreis, hebben recht op terugbetaling van niet-uitgevoerde vluchten door luchtvaartmaatschappijen. “Echter, diverse airlines gebruiken oneigenlijke excuses en laten lang, te lang op zich wachten. Voor ANVR-bedrijven is de maat vol en ligt via de rechtbank een eerste vordering klaar voor Royal Air Maroc”, aldus de belangenorganisatie.

​Airlines mogen de klant een voucher aanbieden bij een niet-uitgevoerde vlucht, maar moeten ook de keuze tot terugbetalen geven. De Europese Commissie heeft luchtvaartmaatschappijen in mei hier nogmaals op gewezen. Veel luchtvaartmaatschappijen doen dit inmiddels, maar andere geven nog steeds geen mogelijkheid tot teruggave van het betaalde ticket. Uitgegeven vouchers worden tevens voorzien van de nodige reisbeperkingen. Eisen die luchtvaartmaatschappijen stellen, liggen onder andere in de sfeer van een voucher die alleen geldig is voor dezelfde passagier, op hetzelfde traject of op een datum die buiten het eerder geboekte hoogseizoen ligt. Sommige luchtvaartmaatschappijen bieden zelfs geen enkele teruggave aan, ook niet na afloop van de voucherperiode, houden een deel van het bedrag in of berekenen normale annuleringskosten.

Klanten die rechtstreeks of via hun reisbureau of hun online reisaanbieder hebben geboekt, krijgen zo niet waar ze recht op hebben. Ook bij ANVR-reisorganisatoren geeft dit grote problemen; zij moeten bij pakketreizen (waar een vlucht vaak onderdeel van is) de klant een keuze geven. Voor klanten van een ANVR-reisorganisatie is acceptatie van een voucher veel makkelijker omdat, in tegenstelling tot vouchers die airlines uitgeven, de reisvouchers van ANVR-reisorganisaties gegarandeerd zijn door garantiefonds SGR. Als een klant terugbetaling in geld wil, of te zijner tijd van de SGR-garandeerde voucher, moet de reisorganisator de terugbetalingen wél hebben ontvangen van de leveranciers van de pakketreis, waaronder die van de luchtvaartmaatschappij. Gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen hebben bedragen al terugbetaald of concrete toezeggingen gedaan. Maar bij een aantal andere airlines is dit niet het geval.

“Royal Air Maroc heeft van ons nog enkele dagen respijt gekregen om de dagvaarding te voorkomen, maar dat leverde niet het noodzakelijke resultaat en dus gaat de dagvaarding uit”, aldus Walter Schut, adjunct-directeur van de ANVR. “Zij zijn niet de enige helaas. Ook is ons geduld op voor Aeroflot, El Al, Air Transat en nog andere airlines.”

